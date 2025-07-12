إدارة مباحث شرطة ولاية جنوب كردفان ومحافظة كادقلي تسدد عدد 18من بلاغات السرقة وتضبط المعروضات وتوقف المتهمين

تمكنت إدارة مباحث شرطة ولاية جنوب كردفان و مباحث محافظة كادقلي من تسديد عدد 18من بلاغات السرقات بدائرة إحتصاص مدينة كادقلي وتوقيف المتهمين.

العميد شرطة سيف الاسلام فضل علي مدير دائرة الجنايات أشاد في تصريح للمكتب الصحفى للشرطة بالانجاز الذي حققته مباحث الولاية والمحافظة خلال العشرة أيام الماضية وهي تسدد عدد 18 بلاغ منها عدد 15بلاغ أنجزت من قبل مباحث شرطة ولاية جنوب كردفان وعدد3 بلاغات تم إنجازها بواسطة مباحث شرطة محافظة كادقلي ليتم ضبط كل المسروقات المبلغ عنها عبارة عن إطارات سيارات وكراسي وأجهزة كهربائية وتلفونات وملابس ومواد غذائية سكر وزيت وتكتك وكارو وحافظات مياه.

مضيفا أن خطة شرطة الولاية لتأمين سوق مدينة كادقلي تجد الإهتمام والدعم من مدير شرطة الولاية اللواء شرطة/ معتز أحمد محمد عبد الله كديرو وأوضح العميد سيف الاسلام أن قوة تأمين السوق تمكنت من ضبط كل المحاولات الخاصة بالسرقات خلال العشرة أيام الماضية وضبطت المتهمين وهم يقومون بعمليات الكسر متلبسين وتم وضعهم بحراسة القسم الأوسط وإخضاعهم للتحري من أجل تقديمهم للعدالة.

وقال مدير دائرة الجنايات إن الانجاز الذي تحقق نتيجة لتضافر الجهود و الخطط المحكمة التي وضعت من قبل شرطة الولاية ليتم تنفيذها بشكل مميز وساهمت في إنخفاض نسبة الجريمة وتم بموجبها تسديد هذه البلاغات والقبض علي المجرمين مثمنا الدور الكبير لشرطة الولاية وهي تسعي لتحقيق الأمن والإستقرار والحفاظ علي ممتلكات المواطن و مشيدا بإسهامات القوات النظامية الأخري في حفظ الأمن والإستقرار بالولاية.

سونا