القضارف .. إغلاق صيدليات ومصادرة أدوية مخالفة

نفذ المجلس القومي للأدوية والسموم جولات ميدانية مكثفة على الصيدليات ببلدية القضارف شملت السوق الكبير لمدينة القضارف وعدداً من الأسواق الفرعية، وذلك في إطار الدور الرقابي والتفتيشي للمجلس القومي للأدوية والسموم فرع ولاية القضارف، حيث غطت الحملة الرقابية معظم المواقع الحيوية داخل البلدية.

وقاد الحملة رئيس المجلس القومي للأدوية والسموم بالولاية د. الحاج علي بابكر، ومدير إدارة الرقابة الدوائية د. أحمد صلاح قرشي، بمشاركة د. نظمي سليمان محمد مدير إدارة العلاج المجاني بوزارة الصحة والتنمية الاجتماعية.

وأسفرت الحملة عن إغلاق عدد من الصيدليات بسبب عدم وجود صيدلي مختص، وضبط كميات من الأدوية المهربة وغير المسجلة تمت مصادرتها فوراً، إضافة إلى إيقاف عدد من مساعدي الصيدلة لعدم حيازتهم على شهادات التسجيل الدائم الصادرة من مجلس المهن الطبية والصحية، وذلك تنفيذاً لنصوص قانون الأدوية والسموم.

وأكد د. الحاج علي بابكر في تصريح صحفي أن هذه الحملة تأتي في إطار تعزيز الرقابة على المؤسسات الصيدلانية وضمان تقديم خدمات آمنة للمواطنين، مشيراً إلى أن المجلس لن يتهاون في تطبيق القانون على أي جهة مخالفة حفاظاً على صحة المجتمع.

من جهته، أوضح د. أحمد صلاح قرشي أن الحملة كشفت عن عدد من التجاوزات الخطيرة، مؤكداً استمرار الجولات الرقابية خلال الفترة المقبلة، ومشدداً على أن المجلس سيتخذ إجراءات صارمة بحق أي جهة تخالف قانون الأدوية والسموم.