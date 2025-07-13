سكان الاتحاد الأوروبي يصلون إلى مستوى قياسي بلغ 450 مليون نسمة

أفاد تقرير حديث صادر عن مكتب الإحصاء الأوروبي بأن عدد سكان الاتحاد الأوروبي بلغ في عام (2024) مستوى قياسيًّا قُدِّر بـ(450.4) مليون نسمة، نتيجة للهجرة التي واصلت تعويض الانخفاض الطبيعي في أعداد السكان، حيث فاق عدد الوفيات عدد المواليد للسنة الثانية عشرة على التوالي منذ عام (2012).

وأوضح التقرير أن صافي النمو السكاني في العام ذاته بلغ (1.07) مليون نسمة، فيما بلغ الانخفاض الطبيعي للسكان (1.3) مليون نسمة، نتيجة تسجيل (4.82) مليون حالة وفاة مقابل (3.56) مليون حالة ولادة، ليصل صافي الهجرة إلى (+2.3) مليون نسمة.

وأشار التقرير إلى أن شيخوخة السكان وتراجع معدلات المواليد يمثلان تحديًا متزايدًا لأنظمة الضمان الاجتماعي وسوق العمل في دول الاتحاد، في ظل استمرار تباطؤ النمو السكاني، إذ انخفض معدل الزيادة السنوية من (3) ملايين نسمة في ستينيات القرن الماضي إلى (0.9) مليون نسمة بين عامي (2005) و(2024).

ووفقًا للبيانات، مثلّت ألمانيا وفرنسا وإيطاليا ما نسبته (47%) من إجمالي سكان الاتحاد الأوروبي، في حين شهدت (19) دولة عضوًا زيادة سكانية، مقابل تراجع في (8) دول. وتصدّرت مالطا أعلى معدلات النمو بنسبة (+19.0) لكل (1,000) شخص، تلتها أيرلندا (+16.3) ثم لوكسمبورغ (+14.7)، بينما سجّلت لاتفيا أعلى نسبة تراجع بلغت (-9.9)، تلتها المجر (-4.7)، ثم بولندا وإستونيا بنسبة (-3.4) لكلٍّ منهما.

جريدة الرياض