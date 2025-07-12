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👇علمتني الحرب .. “ما في شي مضمون”
علمتني أفتح عيوني على النِعم..
، الأمان، الصحة، العافية… ورضى الرحمن.
علمتني إنو ما في شي مضمون،
وإنو النعمة البنتعامل معاها يومياً كأنها عادية،
في ناس بتتمنى بس طرفها.
علمتني الحرب إنو كل مرة أحس فيها بضيق في الشغل، وأقول خلاص… أنا حأحترق،
أراجع نفسي وأقول:
دي نعمة، ومنحة من رب العالمين… إني لسة بقدر أُنجز، وأعطي، وأصنع فرق، في زمن كتيرين فيه بيكافحوا بس عشان يعيشوا.
فأخجل من روحي، أستغفر، وأواصل.
ومنها اتعلمت إنو أهم حاجة أنظم أولوياتي…
عشان ما أجوط ولا أضيع بين العلم والعمل والمسؤولية والعلاقات… الاجتماعية
وأتعلمت أقول:
“لا” للحاجة الما عاوزاها، بدون خجل، وبدون مجاملة على حساب صحتي النفسية والبدنية.
الحرب درس قاسي،
لكن خلتني أكون أكثر وعياً، أكثر امتناناً، وأقرب لربي…
وراضية، بكل بساطة، لأنو الرضا ذاته نعمة.
إيثار صلاح التاي
إختصاصي صحة نفسية