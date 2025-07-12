👇علمتني الحرب .. “ما في شي مضمون”

وإنو النعمة البنتعامل معاها يومياً كأنها عادية،

علمتني إنو ما في شي مضمون،

، الأمان، الصحة، العافية… ورضى الرحمن.

علمتني الحرب إنو كل مرة أحس فيها بضيق في الشغل، وأقول خلاص… أنا حأحترق،

أراجع نفسي وأقول:

دي نعمة، ومنحة من رب العالمين… إني لسة بقدر أُنجز، وأعطي، وأصنع فرق، في زمن كتيرين فيه بيكافحوا بس عشان يعيشوا.

فأخجل من روحي، أستغفر، وأواصل.