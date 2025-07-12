المباحث الجنائية المركزية ولاية الخرطوم تكشف غموض جريمة مقتل مواطن ونهب هاتفه بالحارة 60 وتوقف المتهم

في اطار جهودها المستمرة لمكافحة الجريمة وكشف ما يقع منها وإزالة الظواهر السالبة في هذاالسياق تمكن فريق ميداني مشترك من شعبة كرري وفرعية مكافحة سرقة السيارات اللذان يتبعان لادارة المباحث الجنائية المركزية ولاية الخرطوم من تسديد البلاغ بالرقم (4883) تحت المادة (130) من القانون الجنائى المدون بقسم شرطة الحتانة وضبط المتهم الذي إغتال المواطن (ص) بالحارة (60) أمام شقيقته ونهبه هاتفه المحمول ولاذ بالفرار وبالعودة لتفاصيل الضبطية انه فور ورود بلاغ مقتل المواطن (ص ) بالحارة (60) بواسطة متهمين يقودون دراجة نارية في وسط الحي وأمام عدد من المواطنين وتم نهب هاتفه (A14) بلون اسود وفروا هاربين بناءا علي ذلك تم تكوين فريق ميداني مشترك بإشراف رئيس الشعبة وتجهيزه بجميع الامكانيات الفنية واللوجستية اللازمة.

ومن خلال تكثيف الجهود البحثية وتبادل المعلومات بين الفرق الميدانية علي مستوي دوائر الإختصاص تم تحديد هوية المتهم الرئيس بدقة والذي توفرت عنه معلومات بخصوص قيادته لعدد من المعتادين يتزعمهم في تشكيل إجرامي وبحوزتهم عدد (3) دراجات نارية يتم توظيفها جميعها في النهب والسرقة وإرتكاب الجرائم بشتي أنواعها علي مستوي أجزاء واسعة من محلية أمدرمان ونتيجة للمراقبة اللصيقة لأحد الشقق بأمدرمان تم تنفيذ عملية مداهمة بقوة كبيرة قوبلت بمقاومة وعملية تبادل إطلاق النيران أسفرت عن ضبط المتهم وإحضاره للشعبة وعند اخضاعه للتحقيق أقر بإرتكابه لجريمة القتل وأخذ هاتف المرحوم أمام أعين أخته والتي تم إحضارها للشعبة وتعرفت علي المتهم وأكدت بأنها ناشدته بعدم نهبهم أو أخذ الهاتف والمغادرة إلا أنه وبدم بارد قتل المرحوم.

تم لاحقا إحضار الدراجة النارية والهاتف المنهوب وقطعة السلاح كلاشنكوف أداة إرتكاب الجريمة، وتفيد متابعات المكتب الصحفي للشرطة أن إدارة المباحث الجنائية المركزية ولاية الخرطوم ستواصل جهودها في مكافحة الجريمة وقطع الطريق علي الشبكات الإجرامية التي تروع المواطنين وتحجيم أنشطتها الخارجة عن القانون لينعم المواطنين بالأمن والإستقرار والطمأنينة.

المكتب الصحفي للشرطة