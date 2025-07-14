قوات الطوف المشترك تنفذ حملة بسوق صابرين وإختصاص محلية كرري وتضبط (51) دراجة نارية

نفذت قوات الطوف المشترك بسوق صابرين حملة منعية كبري لمكافحة الظواهر السالبة ودك أوكار الجريمة بدوائر الإختصاص المختلفة بمحلية كررى وقد أسفرت نتائجها عن ضبط عدد (51) دراجة نارية مخالفة لأمر الطوارى رقم (3) الصادر من والى الولاية وتم اتخاذ إجراءات قانونية بشانها بقسم شرطة الحتانة كما تم ضبط (2) عربة صالون ووتكتك وركشة بدون أوراق ثبوتية وضبط عدد (15) بندقية كلاشنكوف وعدد (2) طبنجة وعدد (2) قرنيت كما قامت الحملة بمداهمة معاقل الجريمة بشارع البرش وأسفرت نتائجها عن ضبط عدد (14) متهما في حالة سكر تام تم اتخاذ إجراءات بلاغات في مواجهتهم تحت المادة (78) من القانون الجنائي وتوقيف (3) نساء يروجن للخمور البلدية تم اتخاذ إجراءات قانونية في مواجهتهن تحت المادة (79) من القانون الجنائي بقسم الإسكان الحارة 72

و تفيد متابعات المكتب الصحفى للشرطة أن الحملة المشتركة ستواصل جهودها في كبح جماح الجريمة وإستتباب الأمن علي مستوي جميع دوائر الاختصاص بالمحلية .

المكتب الصحفي للشرطة