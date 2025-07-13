⭕بيان عسكري⭕ من القوة المشتركة لحركات الكفاح المسلح

إلى جماهير شعبنا الأبي

تُعلن قواتكم المشتركة لحركات الكفاح المسلح عن انتصار عظيم وتطهير كامل منطقة أم صميمة الواقعة غرب مدينة الأبيض بولاية شمال كردفان، وذلك في ملحمة بطولية سطّرتها قواتنا الباسلة فجر اليوم.

لقد أقدمت المليشيا المتمردة، والمدفوعة بدعمٍ إقليمي وبإشراف مباشر من قائدها الثاني، على حشد قوة ضخمة منذ أسابيع بهدف إسقاط مدينة الأبيض. غير أن قواتكم، التي كانت على أهبة الاستعداد وبيقظة تامة تصدت بكل شجاعة واقتدار لهذه القوة الغاشمة.

فور ورود أنباء الهجوم على منطقة أم صميمة، تحركت قواتنا الباسلة فورًا واشتبكت مع المليشيا في معركة ضارية انتهت بعد ساعات من القتال العنيف إلى دحرهم الكامل والسيطرة على المنطقة ومحيطها وقد أُجبرت فلولهم على الفرار المذل، تاركين خلفهم جثث قتلاهم وكميات ضخمة من العتاد العسكري. ولم تتوقف ملاحقة أبطالنا إلا عند تخوم مدينة الخوي، في تأكيد جديد على عزيمتنا الصلبة في تطهير كل شبر من أرض السودان

الخسائر الأولية في صفوف المليشيا المتمردة: – مقتل (232) من عناصرهم، من بينهم ضباط صف أول – الاستيلاء على (22) سيارة قتالية بكامل عتادها وجاهزيتها – تدمير وحرق أكثر من (18) سيارة أخرى

وما يزال الحصر جارٍ في أرض المعركة لتحديد حجم الخسائر الكاملة للعدو.

إلى أبناء السودان الكرام،

إن هذا النصر ليس سوى خطوة ثابتة نحو النصر النهائي والتحرير الكامل رسالتنا إليكم واضحة دعوا الخلافات الشخصية جانبًا، واصطفوا صفوفكم خلف قواتكم المسلحة، والقوة المشتركة، والمقاومة الشعبية. فمصير وطننا على المحك، والواجب الوطني يُحتّم علينا الوحدة والتكاتف في مواجهة هذا العدوان

نؤكد في القوة المشتركة التزامنا الثابت والمستمر بـ تحرير السودان بأسره وهذا عهدٌ نقدمه لشعبنا الصامد، ولشهدائنا الأبرار الذين رووا تراب هذا الوطن بدمائهم الزكية.

عاش السودان حرًّا أبيًا رغم كيد المعتدين

الرحمة والمغفرة للشهداء عاجل الشفاء للجرحى وعودة حميدة للمفقودين

العقيد/ أحمد حسين مصطفى المتحدث الرسمي باسم القوة المشتركة لحركات الكفاح المسلح