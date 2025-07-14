ضبطيات نوعية لقوات الجمارك بولاية نهر النيل

أشاد الفريق شرطة صلاح أحمد إبراهيم، مدير عام قوات الجمارك، باليقظة العالية والجهود الكبيرة التي تبذلها قوات مكافحة التهريب بولاية نهر النيل، مؤكداً أن مثل هذه الضبطيات تمثل دعماً حقيقياً للاقتصاد الوطني، ودرعاً حامياً للمجتمع من مخاطر السلع المهربة والمجهولة المصدر.

من جانبه، أكد اللواء شرطة (حقوقي) جمال العوض الأمين، مساعد المدير العام لمكافحة التهريب، أن قواته ماضية في تنفيذ خططها المحكمة للتصدي لظاهرة التهريب، بفضل التنسيق المتكامل بين مكونات العمل الجمركي في المركز والولايات.

وأوضح العميد شرطة آدم عمر سبيل، مدير القطاع الشمالي نهر النيل، أن قواته تمكّنت من ضبط كميات كبيرة من المواد الغذائية واخرى كيميائية، تُستخدم في التعدين الأهلي.

وأشار إلى أن فرع المعلومات والعمليات تمكن من ضبط عدد (250) كرتونة كريمات متنوعة،غير مصرح بها من وزارة الصحة و(350) كرتونة مرقة ماجي، و(40) جوال مادة (الثيوريا)، وهي مادة كيميائية تدخل في عمليات التعدين.

وفي عملية منفصلة، وبناءً على معلومات دقيقة، تمكّن فرع مكافحة التهريب بربر من ضبط عدد (3334) جوال فول مصري، و(1807) جوال فاصوليا، و(135) جوال ملح ليمون.