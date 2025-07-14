ترمب: بيليه هو الأعظم في التاريخ وشاهدته بأميركا

اعتبر الرئيس الأميركي دونالد ترمب أن البرازيلي الراحل بيليه هو أفضل لاعب في تاريخ كرة القدم.

بيليه المتوفى في 29 ديسمبر 2022 عن 82 عاماً، لعب مع نيويورك كوزموس بين عامي 1975 و1977، مسجلاً 37 هدفاً في 64 مباراة.

وسلّم ترمب تشيلسي كأس العالم للأندية، بعد فوزه 3-0 على باريس سان جيرمان في النهائي بالولايات المتحدة.

منصة DAZN سألت ترمب عن أفضل لاعب في التاريخ، فأجاب: “بيليه، وشاهدته يلعب عندما كنت صغيراً، ولعب في هذا الملعب، وكان الملعب مكتظاً، وكان بيليه عظيماً ورائعاً”.

وأضاف: “كان ذلك منذ زمن بعيد… جئتُ لمشاهدة بيليه، وكان رائعاً”.

وأشار ترمب إلى أنه يتطلّع إلى كأس العالم 2026 المقررة في الولايات المتحدة والمكسيك وكندا، بقوله: “الأمر يتعلّق بالوحدة… ربما تكون هذه الرياضة الأكثر عالمية، لذلك فهي قادرة على جمع العالم معاً حقاً”.

إرث بيليه الكروي وأثره على الشخصيات العالمية

لم يكن تأثير بيليه مقتصراً على الملاعب أو الجماهير الرياضية فقط، بل امتد ليشمل شخصيات سياسية وفنية واقتصادية حول العالم. فقد أصبح رمزاً عالمياً يُحتذى به في التميز والتواضع والنجاح، حتى أن رؤساء دول وشخصيات مرموقة لم يترددوا في الإشادة بمسيرته.

إحدى أبرز هذه الشخصيات هو الرئيس الأميركي دونالد ترمب، الذي عبّر علنا عن إعجابه الكبير ببيليه، واعتبره اللاعب الأعظم في التاريخ. ويعكس ذلك المكانة الرفيعة التي وصل إليها “الملك”، حيث تحول من مجرد نجم كرة قدم إلى أيقونة عالمية توحد الشعوب وتلهم الأجيال.

لقد تجاوز إرث بيليه حدود المستطيل الأخضر، ليصبح رمزاً للسلام والاحترام العالمي، ودليلا على أن الرياضة قادرة على ترك أثر عميق يتجاوز الزمن والحدود.

الشرق