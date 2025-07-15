كيف يتعامل يوتيوب مع المقاطع المصنوعة بالذكاء الاصطناعي؟.. الشركة توضح

في محاولة لطمأنة صنّاع المحتوى وتهدئة موجة الانتقادات التي تلت إعلان تحديث جديد لسياسات تحقيق الأرباح، أوضحت منصة «يوتيوب» موقفها من استخدام أدوات الذكاء الاصطناعي في إنتاج الفيديوهات.

وكانت المنصة قد كشفت عن تغييرات مرتقبة ستدخل حيز التنفيذ في 15 يوليو 2025 ضمن «برنامج شركاء يوتيوب»، تتضمن تشديد الرقابة على المحتوى غير الأصيل، وهو ما أثار جدلًا واسعًا خاصةً في أوساط منتجي الفيديوهات المعتمدة كليًا أو جزئيًا على تقنيات الذكاء الاصطناعي.

وأبدى عدد من المستخدمين تخوّفهم من أن تؤدي التعديلات إلى حرمان محتواهم من تحقيق الدخل، لا سيما إذا تضمن ردود أفعال أو مقاطع معادة الاستخدام أو تم توليدها آليًا دون تدخل إبداعي واضح.

لكن «رينيه ريتشي»، رئيس القسم التحريري في يوتيوب، أوضح في فيديو رسمي، أن التحديث مجرد «تعديل طفيف» لسياسة قديمة، تنص أصلًا على ضرورة إجراء تعديلات جوهرية على أي محتوى غير أصلي ليكون مؤهلًا لتحقيق الربح.

وأضاف ريتشي، أن الهدف الأساسي هو تحسين قدرة النظام على رصد المحتوى المتكرر أو منخفض الجودة، خصوصًا المقاطع التي يراها المشاهدون مزعجة أو غير ذات قيمة، مثل تلك التي تعتمد على مزج لقطات مسروقة بتعليقات صوتية مولدة بالذكاء الاصطناعي دون إضافة حقيقية.

ورغم أن النص الكامل للتعديلات لم يُنشر بعد، إلا أن تصريحات الشركة تشير إلى أن يوتيوب لا يعادي أدوات الذكاء الاصطناعي بحد ذاتها، بل يسعى إلى الحد من إساءة استخدامها.

وفي رد مباشر على منشور على منصة «إكس» (تويتر سابقًا)، نفت الشركة أن يكون الذكاء الاصطناعي ممنوعًا من تحقيق الدخل، مؤكدة أن «استخدام الذكاء الاصطناعي لتحسين جودة المحتوى يظل مقبولًا» بشرط الالتزام بمعايير المنصة الأخرى.

ويأمل صانعو المحتوى أن تُسهم هذه التوضيحات في الحد من سوء استخدام الذكاء الاصطناعي في إنشاء محتوى عشوائي، وتحفيز بيئة أكثر احترافية وإبداعًا داخل المنصة الأشهر عالميًا في مشاركة الفيديوهات.

المصري اليوم