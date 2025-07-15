الدوحة.. بدء إجراءات تعويض المواطنين والمقيمين المتضررين عن سقوط شظايا اعتراض الصواريخ الإيرانية

أعلنت وزارة الداخلية القطرية ممثلة في مجلس الدفاع المدني عن تعويضها للمواطنين والمقيمين المتضررين الذين تعرضت ممتلكاتهم الخاصة المنشآت السكنية – السيارات – المنشآت الصناعية المنشآت التجارية لأضرار نتيجة سقوط شظايا عن عملية اعتراض الصواريخ الإيرانية، وتم توثيقها بموجب بلاغات لدى الإدارات الأمنية المختصة، وسيتم التواصل معهم من قبل مجلس الدفاع المدني لاستكمال إجراءات التعويض وفق الأنظمة والضوابط المعتمدة.

ويمكن للأشخاص ممن لم توثق بلاغاتهم، التقدم بطلب التعويض عن طريق تطبيق ( مطراش ) خلال مدة أقصاها يومين من تاريخ هذا الإعلان، وذلك من خلال الدخول إلى أيقونة «الطلبات» الموجودة في شاشة تواصل معنا، ومن ثم اختيار الخدمة المخصصة، وتعبئة بيانات الطلب، وإضافة وصف العنوان، وتحميل الصور أو المستندات (إن وجدت)، وأخيرًا تأكيد إرسال الطلب.

وأكد مجلس الدفاع المدني، أن هذا الإجراء يأتي استكمالا للتوجيهات السامية لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، بتحديد وتقييم الأضرار الناتجة عن الحدث.

الشرق القطرية