القوة المشتركة لحركات الكفاح المسلح تؤكد تحقيق إنجازات كبيرة في معركة “أم صميمة”

أكدت القوة المشتركة لحركات الكفاح المسلح، أنه في إطار سير العمليات العسكرية بمعركة “أم صميمة”، وإلحاقًا لبيانها الصادر يوم أمس، قد حققت إنجازات كبيرة تمثلت في الاستيلاء على 102 سيارة عسكرية مدججة تابعة للمليشيا، والاستيلاء على 11 مدفعًا من نوع 23 ملم، كما تم القضاء على أكثر من 300 عنصرآ ، وأسر ما يزيد على 25 فردًا من عناصر المليشيا.

وترحمت القوة المشتركة، بحسب بيانها العسكري اليوم باسم المتحدث الرسمي باسم القوة المشتركة، العقيد أحمد حسين مصطفى، على أرواح الشهداء الأبرار من شهداء القوات المسلحة والقوة المشتركة وكتيبة البراء بن مالك وجميع الفصائل المناضلة. فهم أكرم منا جميعًا، قدّموا أرواحهم فداءً للوطن.

وأكدت القوة المشتركة مجددًا عهدها بأنها لن تتهاون في مواجهة المليشيا، وستضرب بيد من حديد، وتواصل عملياتها في جميع المحاور وفق الخطط الموضوعة، وتواصل تأمين المنطقة ودحر أي تهديدات.

وفيما يلي تورد سونا نص البيان العسكري للقوة المشتركة لحركات الكفاح المسلح

القوة المشتركة لحركات الكفاح المسلح

بيان عسكري

في إطار سير العمليات العسكرية بمعركة أم صميمة وإلحاقًا لبياننا الصادر يوم أمس، تؤكد القوة المشتركة تحقيق الإنجازات التالية

_الاستيلاء على (102) سيارة عسكرية مدجّجة تابعة للمليشيا. – الاستيلاء على (11) مدفع من نوع 23 ملم – القضاء على أكثر من 300 عنصر من المليشيا. – أسر ما يزيد على 25 فردًا من عناصر المليشيا

ونتَرحم على أرواح شهدائنا الأبرار شهداء القوات المسلحة والقوة المشتركة، وكتيبة البراء بن مالك وشهداء وجميع الفصائل المناضلة فهم أكرم منا جميعًا قدّموا أرواحهم فداءًللوطن وتؤكد القوة المشتركة مجددًا عهدها بأنها لن تتهاون في مواجهة المليشيا، وستضرب بيدٍ من حديد، وتواصل عملياتها في جميع المحاور وفق الخطط الموضوعة، وتواصل تأمين المنطقة ودحر أي تهديدات.