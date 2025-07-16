المباحث الجنائية المركزية بولاية نهر النيل تفكك شبكة إجرامية تهرب الزخائر والادوية وتوقف متهمين إثنين

تمكنت المباحث الجنائية المركزية بولاية نهر النيل من وضع يدها علي كمية من زخائر بندقية كلاشنكوف ومدفع رشاش بعد مداهمة منزل بحي السلمة وتتخذ إجراءات قانونية في مواجهة المتورطين.

وتفيد متابعات المكتب الصحفي للشرطة أن خلفية البلاغ تعود الي إشتباه قوة المباحث عند مدخل كبري عطبرة في سائق مركبة بوكس دبل كاب تسير بدون لوحات وبتوقيفة وفحص مستنداته إتضح انه لا يحمل مستندات المركبة تم إقتياده الي مباني المباحث وإخضاعه للتحري ووجد بهاتفه صور لاسلحة وزخائر مختلفة وأرشد التحري الي منزل المدعو(أ.م.أ) يقيم حي السلامة تحركت القوة بقيادة ضابط وبمداهمة المنزل عثر علي عدد6صناديق زخيرة الصندوق به الف طلق باجمالي6الف طلق ناري مدفع رشاش وعدد 1691طلق بندقية كلاشنكوف كما تم ضبط كمية من الأدوية المهربة من دولة مجاورة بقيمة مبلغ 55مليون جنية تم أقتياد صاحب المنزل الذي أقر باشتراكه مع المتهم الأول في تهريب الزخيرة والأدوية تم إتخاذ إجراءات بلاغ بقسم شرطة دائرة الإختصاص وإكمال إجراءات البلاغ وتقديمه للعدالة

يذكر أن المباحث الجنائية تنفذ حملات ضبط ومكافحة الجريمة إنفاذا لتوجيهات رئاسة الشرطة بتفعيل العمل الجنائي الميداني بولايات البلاد .

المكتب الصحفي للشرطة