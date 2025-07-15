جرائم وحوادث
السجن لمدة خمسة عشر عامًا على متعاون مع القوات المتمردة بشندي
أصدرت محكمة جنايات شندي العامة اليوم حكمًا قضى بالسجن لمدة خمسة عشر عامًا في مواجهة المتهم (م ص م ع) بعد إدانته في الدعوى الجنائية بالرقم غ إ 730 2025، لمخالفته نص المادة 51 أ من القانون الجنائي السوداني لسنة 1991 تعديل 2020، المتعلقة بإثارة الحرب ضد الدولة ومعاونة القوات المتمردة على ذلك، حيث عمل المذكور مع قوات التمرد بارتكاز بالكلاكلة القبة.
وصدر الحكم في حضور محامي المتهم، وتولى وكيل النيابة إبراهيم خالد بشير الاتهام أمام المحكمة .
سونا