السجن لمدة خمسة عشر عامًا على متعاون مع القوات المتمردة بشندي

أصدرت محكمة جنايات شندي العامة اليوم حكمًا قضى بالسجن لمدة خمسة عشر عامًا في مواجهة المتهم (م ص م ع) بعد إدانته في الدعوى الجنائية بالرقم غ إ 730 2025، لمخالفته نص المادة 51 أ من القانون الجنائي السوداني لسنة 1991 تعديل 2020، المتعلقة بإثارة الحرب ضد الدولة ومعاونة القوات المتمردة على ذلك، حيث عمل المذكور مع قوات التمرد بارتكاز بالكلاكلة القبة.