مكافحة التهريب بالبحر الأحمر تحبط محاولات تهريب وقود وبضائع متنوعة

أحبطت إدارة مكافحة التهريب بولاية البحر الأحمر عددًا من محاولات تهريب الوقود والبضائع المتنوعة، في إنجاز جديد يُضاف إلى سلسلة النجاحات التي تحققها قوات الجمارك في حماية الاقتصاد الوطني.

وأشاد مدير عام قوات الجمارك، الفريق شرطة صلاح أحمد إبراهيم، بالجهود الكبيرة التي تبذلها إدارات مكافحة التهريب في جميع الولايات، مؤكدًا أن الضبطيات الأخيرة تعكس المهنية العالية والجاهزية الدائمة لمنسوبي الجمارك في التصدي لكافة أشكال التهريب.

من جانبه، جدد اللواء شرطة (حقوقي) جمال العوض الأمين، مساعد المدير العام لمكافحة التهريب، التزام قوات الجمارك بمواصلة تنفيذ الخطط الميدانية المحكمة للرقابة على المنافذ والمناطق الحدودية، بالتنسيق مع بقية الأجهزة النظامية، حفاظًا على الموارد الوطنية ومنع تسرب السلع الاستراتيجية.

وكشف مدير إدارة مكافحة التهريب بالبحر الأحمر، العميد شرطة إسماعيل صالح بابكر، أن قواته تمكّنت من ضبط عربتين من نوع “بوكس” محملتين بـ(50) جركانة بنزين سعة 16 جالونًا، كانت في طريقها إلى خارج البلاد.