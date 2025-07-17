السوداني: القضاء مستقل ولا يخضع لتهديد

أكد رئيس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني، الثلاثاء، أن القضاء في بلاده يحظى باستقلالية ولا يخضع أو يسمح لأي طرف أو جهة بتهديده.

ونقل الموقع الإلكتروني “السومرية نيوز”، اليوم الثلاثاء، عن السوداني أن استهداف الرادارات العراقية بطائرات مسيرة لن يمر مرور الكرام والتحقيق مستمر.

وقال إن “القضاء يحظى باستقلالية ولا يخضع أو يسمح لأي طرف أو جهة بتهديده، وأثبت شجاعته باتخاذ قرارات مهمة تضمن سير العدالة”.

وتابع رئيس الوزراء العراقي أنه “استعدنا مطلوبين ومتورطين بقضايا فساد، ونسبة كبيرة منهم أعادوا أكثر من 500 مليون دولار”، مضيفا أن “حكومتنا حريصة على الإيفاء بالتزاماتها الأخلاقية والدستورية مع إقليم كردستان العراق، والخلاف قانوني فني وليس سياسيا”.

وأشار السوداني إلى أن “التيار الصدري هو تيار شعبي كبير وفاعل سياسي أساسي في المشهد الوطني، ومن المهم أن يكون شريكا في صياغة المرحلة المقبلة والخوض في استحقاقاتها ومواجهة التحديات”.

وفي السياق نفسه، ذكرت الدائرة الإعلامية للرئاسة العراقية، أن الهجمات طالت حقل خورملة في أربيل وحقل سرسنغ في دهوك، إلى جانب مناطق أخرى، وفقا لوكالة الأنباء العراقية (واع).

وأوضحت أن تكرار هذه الاعتداءات يمثل تهديدا خطيرا لأمن البلاد واستقرارها، ويضعف الاقتصاد الوطني، كما يشكل استهدافا مباشرا للمصالح العامة وأمن المواطنين، وأكد البيان ضرورة تعزيز الجهود لحماية المنشآت الاقتصادية وتوفير بيئة آمنة لعمل الشركات الاستثمارية.

وكالة سبوتنيك