تعاون سعودي هندي بالأبحاث

وقّعت وزارة الاقتصاد والتخطيط مذكرة تفاهم، مع مؤسسة أبحاث المراقب في جمهورية الهند، لتعزيز التعاون في مجالات الأبحاث والدراسات الاقتصادية، وتبادل المعرفة والخبرات البحثية، بما يسهم في دعم تطوير السياسات المبنية على الأدلة.

وتهدف المذكرة إلى تعزيز الشراكة البحثية بين الجانبين من خلال إطلاق منشور سنوي مشترك لتطوير برامج القادة الشباب، وتنظيم الفعاليات والمؤتمرات والندوات والأنشطة البحثية، بالتنسيق مع الجهات ذات الاختصاص.

وتأتي هذه المذكرة ضمن جهود وزارة الاقتصاد والتخطيط لتعزيز التعاون الدولي في المجال البحثي، ودعم بناء السياسات الاقتصادية القائمة على المعرفة، تحقيقًا لمستهدفات رؤية المملكة 2030.

جريدة المدينة