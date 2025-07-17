بيان بمناسبة تكليف وزراء من حركة العدل والمساواة السودانية

تتقدم قيادة وأعضاء حركة العدل والمساواة السودانية بأصدق التهاني والتبريكات للدكتور جبريل إبراهيم لتكليفه مجدداً وزير المالية، و الاستاذ/ معتصم أحمد صالح وزير وزارة الموارد البشرية والرعاية الاجتماعية. يأتي هذا التكليف في إطار مساعي الحركة المستمرة لبناء سودان العدالة والنهضة و تعزيز مسيرة الانتقال الديمقراطي.

إن اعادة اختيار الدكتور جبريل لوزارة المالية يأتي تقديراً للإنجازات الاستثنائية التي حققها خلال فترة توليه المنصب سابقاً إذ ساهم في تعزيز الشفافية المالية وإصلاح هياكل الحوكمة الاقتصادية وارسى سياسات مالية ساهمت في استقرار الاقتصاد الوطني رغم التحديات وظروف الحرب، وقيادة جهود إعادة هيكلة الدعم وترشيد الإنفاق العام. الحركة على ثقة بأن عودته ستُعزز مسيرة الإصلاح الاقتصادي وتحقيق الرؤية التنموية لبلادنا.

دفعت الحركة بالأستاذ/ معتصم احمد لوزارة الموارد البشرية والرعاية الاجتماعية ليكمل مسيرة الإنجازات التي أرساها الوزير السابق الأستاذ أحمد آدم بخيت، وسيسعى الاستاذ معتصم لتطوير سياسات مستدامة لإدارة الموارد البشرية وتعزيز برامج الحماية الاجتماعية لفئات المجتمع الأكثر احتياجاً مع تفعيل شراكات نوعية لدعم التنمية البشرية.

تتوجه الحركة بالشكر والعرفان للأستاذ أحمد آدم بخيت وزير التنمية الاجتماعية السابق، وأمين العاصمة القومية ونائب رئيس الحركة، لجهوده الجليلة وتفانيه في قيادة الوزارة خلال الفترة السابقة، والتي وضع خلالها أسساً راسخة للعمل التنموي والإنساني، وتتمنى له التوفيق في المواقع التي سيتولاها.

‎تُبشِّر الحركة الشعب السوداني بأن وزراءها وزراء لكل السودانيين ويحملون رؤى طموحة لنهضة شاملة وبناء أنظمة تدعم السيادة الاقتصادية ومواجهة التحديات العالمية، وتحقيق إدارة مستدامة للموارد البشرية وتعزيز شبكات الأمان الاجتماعي. ‎وتهيب بالجميع دعم جهود الحكومة لتحقيق التعافي الاقتصادي والتنمية والاستقرار والنهوض بمقدرات البلاد.