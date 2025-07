كلية غردون التذكارية (جامعة الخرطوم لاحقا) من فكر وخطط وشيد ومتى ؟

كلية غردون التذكارية فكرة ومبادرة كانت من بنات أفكار كتشنر باشا بعد أن عاد لبريطانيا بعد كرري في أول 1899م ووجه نداء وجمعت لها التبرعات بسبب استنهاضه للممولين البريطانيين.

وقد تأسس لإدارة التبرعات صندوق إسمه صندوق كلية غردون التذكارية Gordon College Memorial Fund ولا يزال يعمل حتى اليوم وله موقع في الشبكة العنكبوتية وكان لوقت قريب يقدم منحا دراسية للسودان وجنوبسودان.

من رسم المخطط المعماري لكلية غردون التذكارية ؟

هو معماري إغريقي إسمه Dimitrius Fabricius Pasha فابريسيوس باشا (ديمتريوس فابريسيوس باشا)، وهو مهندس المعماري لخديوي مصر وله عدة مباني تاريخية مشهورة اليوم في مصر، وقد أكمل مخطط كلية غردون في أبريل 1899م.

وفي 6 يناير 1900م حضر إلى الخرطوم قنصل بريطانيا في القاهرة اللورد كرومر ووضع حجر الأساس للكلية (الرسم التوضيحي)

في هذه الفترة كان اللورد كتشنر صاحب الفكرة منتدبا لقتال البوير في جنوب أفريقيا.

أما المقاول أو المشرف على الأعمال فهو الملازم جورج فريدريك جورينج (10 فبراير 1868 – 24 أكتوبر 1945)، مهندس معماري علم نفسه بنفسه

توجد بعض الصور لعمال البناء وواضح وجود العنصر النسائي كعاملات بناء.

في تلك الفترة كانت هناك العديد من عوائل الجنود وكانت هناك عدة ديوم جنوب الخرطوم وقد تم تخصيص كل ديم منها لقبيلة من دارفور وبالتالي فإن وجود العنصر النسائي لم يكن مستغربا ولا كان مرفوضا من السلطة البريطانية التي حكمت وخططت ونفذت وأشرفت على المشروع..

وهناك معلومة أخرى وهي أن السلطة البريطانية في خلال السنوات من 1899م وحتى 1905م تقريبا قامت بتشغيل المئات من أسرى المهدية بالسخرة في أعمال متعددة من البناء في الخرطوم إلى إزالة أعشاب النيل من مجرى النيل الأبيض في الجنوب لفتح مجرى الملاحة النهرية من الخرطوم إلى غوندوكرو (جوبا) ولا يستبعد أن يكون قد تم استخدام بعضهم بالسخرة في بناء المباني الكبرى في الخرطوم وقتها.

سأضع في التعليقات المزيد من صور نساء في مشاريع معمار الخرطوم في مشروع بناء كاتدرائية الخرطوم في 1904م من مقال لنا منشور في 2022م مع رابطه.

هل كانت النخبة السودانية قد تشكلت في تلك المرحلة المبكرة من الحكم الثنائي من 1900م إلى 1910م ؟

دعك من ذلك ، هل كانت بذرة الوعي بالوطنية السودانية قد برعمت وهل كان الولاء لوطن مستقل لا يزال في رحم الغيب إسمه السودان قد تبلور ؟

من المهم طرح هذه الأسئلة قبل نمارس جلد الذات بفهم اليوم لنجلد ذاتا وطنية لم تكن موجودة في 1900م حتى 1920م.

