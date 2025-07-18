بعد أنباء وفاته.. مرهج شاهين صاحب فيديو «حلق الشارب» على قيد الحياة

لم تمضِ ساعات قليلة على إعلان وفاة شيخ درزي يدعى مرهج شاهين متأثراً بإهانة شديدة لحقت به، بعد حلق شاربه عنوة خلال أحداث السويداء الدامية، لكن الساعات الأخيرة حملت مفاجأة بعد الكشف عن أنه ما زال على قيد الحياة.

وتفاعل سوريون كثر مع فيديو يظهر قيام مسلحين بحلق شارب الشيخ الدرزي مرهج شاهين والبالغ عمراً ناهز 80 عاماً، في بلدة الثعلة بمدينة السويداء، وهي ممارسات ندد بها ورفضها الكثيرون من طوائف المجتمع السوري، زاد منها إعلان أسرة الرجل عن وفاته حزناً جراء ما لحق به من إهانة. لكن المثير، أن أسرته نفسها خرجت لاحقاً، بعد انسحاب الجيش السوري من المدينة، لتؤكد بقاءه على قيد الحياة، ونجاته من الموت.

وعبر حسابها على موقع «فيسبوك»، كتبت كريستين شاهين حفيدة الشيخ: «جدى عايش.. اختطفوه لمدة يومين، وتعرضنا لحرب أعصاب».

ونقلت وسائل إعلام عن كريستين، قولها إن أحد أبناء عمومتها قد تواصل مع أشخاص من المدينة الذين تمكنوا من الذهاب إلى منزل الجد ففوجئوا به جالساً ويشرب القهوة.

وأكدت الحفيدة أن العديد من السكان شاهدوا جدها عقب عودتهم إلى منازلهم التي غادروها بسبب الاشتباكات في المدينة.

لكن الحفيدة تعرضت لانتقادات على وسائل التواصل الاجتماعي، بزعم تحريضها على الجيش السوري، خاصة بعد أن تسبب ادعاء مقتل جدها في حزن كبير وزيادة الغضب في المدينة التي تدور فيها اشتباكات طائفية عنيفة منذ أربعة أيام.

وأعلن الرئيس السوري الانتقالي أحمد الشرع فجر الخميس، أنّه قرّر تكليف فصائل محليّة ورجال دين دروز «مسؤولية حفظ الأمن في السويداء»، مشيراً إلى أنّ حكومته أرسلت قواتها إلى هذه المحافظة «لوقف اقتتال اندلع بين مجموعات مسلّحة من السويداء ومن حولهم من مناطق إثر خلافات قديمة».

وأعلن الجيش السوري سحب آلياته من المدينة، بعد التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار، نصّ على إيقاف العمليات العسكرية بشكل فوري، وتشكيل لجنة مراقبة من الدولة السورية وشيوخ دروز للإشراف على عملية التنفيذ.

صحيفة الخليج