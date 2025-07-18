البيت الأبيض: ترامب يعاني من مرض مزمن

أعلنت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولين ليفيت، الخميس، عن إصابة الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، بمرض مزمن بعد خضوعه لفحص طبي.

وقالت ليفيت للصحفيين: “خضع الرئيس لفحص شامل، شمل تشخيصا للأوعية الدموية، وتصويرا بالموجات فوق الصوتية ثنائيا لأوردة الأطراف السفلية. ونتيجةً لذلك، تم الكشف عن قصور وريدي مزمن، وهو مرض حميد وشائع، خاصة بين الأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 70 عامًا”.

وأشارت ليفيت إلى أن ترامب عانى في الأسابيع الأخيرة من “تورم” في الأجزاء السفلية من ساقيه، وفي الصور الأخيرة للرئيس الأمريكي، ظهرت “كدمات صغيرة” على ظهر يده.

ولفتت إلى أن التورم يرتبط بتهيج الأنسجة الرخوة بسبب كثرة المصافحة وتناول الأسبرين، والذي، وفقًا لها، يتناوله الرئيس الأمريكي كجزء من برنامج وقائي أساسي لأمراض القلب والأوعية الدموية.

وختمت، بالتأكد أنه “لم يتم رصد أي علامات لتجلط الأوردة العميقة أو القصور الشرياني، وكانت جميع النتائج ضمن الحدود الطبيعية.، كما أُجري تخطيط صدى القلب، الذي أكد سلامة بنية القلب ووظائفه. ولم تظهر أي علامات على قصور القلب أو الفشل الكلوي أو أمراض جهازية”.

وكالة سبوتنيك