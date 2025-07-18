فرنسا تنهي وجودها العسكري في السنغال بعد 65 عاما وتسلم آخر قواعدها

سلمت فرنسا، يوم الخميس، معسكر “غاي” في العاصمة داكار إلى القوات المسلحة السنغالية، في خطوة أنهت وجودها العسكري في السنغال الذي استمر 65 عاما.

وجرت مراسم التسليم بحضور رئيس أركان الجيش السنغالي الجنرال مبايي سيسي، والجنرال باسكال ياني، ممثل القيادة الفرنسية في أفريقيا، وفقا لإعلام غربي.

ويمثل هذا الحدث نهاية الوجود الدائم للجيش الفرنسي ليس فقط في السنغال، بل أيضًا في غرب ووسط أفريقيا.

وكانت فرنسا قد بدأت الانسحاب التدريجي من قواعدها في السنغال منذ مارس الماضي، ضمن اتفاق مع داكار أُعلن عنه في فبراير، ينص على إنهاء الوجود الفرنسي بالكامل بنهاية عام 2024.

وأعلن الرئيس السنغالي، باسيرو ديوماي فاي، مطلع العام الحالي، أن بلاده ستنهي جميع أشكال الوجود العسكري الأجنبي في أراضيها بحلول 2025، مؤكدا سعيه لتأسيس شراكات دفاعية جديدة قائمة على الندية.

وكان فاي صرح سابقا بأن “التواجد الفرنسي يتعارض مع السيادة الوطنية للسنغال”.

تأتي هذه الخطوة ضمن موجة انسحابات فرنسية من مستعمراتها السابقة في أفريقيا، بعد طرد القوات الفرنسية من مالي والنيجر وبوركينا فاسو، وكذلك مغادرتها قواعدها في تشاد وساحل العاج.

وكالة سبوتنيك