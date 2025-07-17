جرائم وحوادث

السجن عشرة سنوات لمتعاون مع مليشيا الدعم السريع المتمردة واثاره الحرب ضد الدولة

2025/07/17
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اصدرت محكمة مكافحة الإرهاب والجرائم الموجهة ضد الدولة برئاسة القاضي محمد سرالختم اليوم حكما بالسجن عشرة سنوات للمتهم (ا ا م ج) .
وكانت المحكمة قد وجهت له اتهاما بموجب المادة (26/أ٥١) من القانون الجنائي لسنه 1991 التعاون اثاره الحرب ضد الدولة.
وتشير وقائع البلاغ الى أن المتهم تم القبض عليه بواسطة الخلية الامنية المشتركة ببورتسودان وتمت احالة المتهم للجنة الوطنية للتحقيق في جرائم و انتهاكات مليشيا الدعم السريع المتمردة والتي احالته للمحكمه التي أصدرت القرار .
وكان ذلك بحضور هيئة الإتهام عن اللجنة الوطنية لجرائم الحرب والانتهاكات التي مثلها الرائد حقوقي الصديق حسن الصديق وبحضور دفاع المتهم.
سونا

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