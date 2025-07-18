بعد إعلان النفير العام.. العشائر العربية في سوريا: يحرم علينا شرب القهوة

ظهر مجموعة أشخاص من العشائر العربية بسوريا بعد إعلان النفير العام، في مقطع فيديو، وهم يسكبون القهوة.

وقال أحد أفراد العشائر: «نقول باسم الجميع تحرم علينا شرب القهوة ودق النجر (أداة طحن القهوة) حتى ترجع سوريا بكل محافظتها وأولها السويداء تحت كنف وراية الدولة».

وتابع: «نعلنها على الجميع، وبعلم الجميع محرم علينا شرب القهوة، بعون الله، الله أكبر».

واختتم الفيديو، بسكب القهوة على الأرض.

وفي وقت سابق؛ أعلنت العشائر العربية في سوريا «النفير» العام لنجدت عشائر البدو في محافظة السويداء جنوب سوريا.

وقالت العشائر العربية في بيانها: «نحن أبناء العشائر السورية، نتابع بقلق بالغ ما ترتكبه ميليشيا الهجري الإرهابية من جرائم قتل وإبادة بحق عشائر البدو في محافظة السويداء، وما خلفته من تهجير وتشريد للأهالي الأبرياء».

وتابعت: «انطلاقًا من واجبنا الأخلاقي والقبلي نطالب الحكومة السورية بعدم التدخل أو عرقلة تحرك المقاتلين الذين قدموا من خارج المنطقة فزعة ونصرة لإخوتهم من عشائر البدو؛ فهؤلاء يمارسون حقهم المشروع في الدفاع عن المظلومين ورد العدوان عن النساء والأطفال والشيوخ».

وأكد البيان أن أي إجراء يُتخذ ضد هؤلاء المقاتلين يُعد انحيازًا صريحًا إلى مرتكبي الجرائم، ويُحمّل كُلّ من يقف وراءه مسؤولية أخلاقية وتاريخية عن استمرار المجازر، مضيفًا أن العشائر السورية تقف صفًا واحدًا خلف أبنائها المدافعين، وأيّ مساسٍ بهم سيواجه بموقفٍ موحد لا مهادنة فيه.

المصري اليوم