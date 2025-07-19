«بعد 9 سنين زواج».. سيدة في دعوى طلاق: «بدل ما يعوضني دخل عليا بالعروسة الجديدة»

«أنا اللي شلت معاه وقت الصعب، وكان بيقولي استني عليا لما ربنا يكرمنا، ولما ربنا كرّمه، بدل ما يعوضني، دخل عليا بعروسة جديدة»، بتلك الكلمات بدأت سيدة ثلاثينية، حديثها داخل أروقة محكمة الأسرة، بعدما تقدمت بدعوى طلاق للضرر ضد زوجها.

وقالت إنها عاشت مع زوجها قرابة 9 سنوات، أنجبت خلالها طفلين، وتحملت فيها ظروف مادية صعبة، واعتمد اعتماد تام عليها في المصاريف وقتها، ما جعل لديه شعور بالضعف وعدم السيطرة.

وتابعت: «لكن مع تحسن الأحوال، بدأ الزوج يتغير، قل اهتمامه، وكثرت خروجاته، وبدأ يعود متأخرًا إلى المنزل، ويتعامل معها بجفاء، حاولت مرارًا الحديث معه، لكنه كان يتعلل بالضغط النفسي والتعب من العمل وبدأ يدور على إثبات ذاته بشكل أناني، فاختار يتجوز تانية صغيرة في السن، عشان يحس إنه «لسه مرغوب ومسيطر»، على حساب زوجته الأولى».

وأضافت الزوجة في دعواها: «عاد إلى البيت فجأة بعد يومين من الغياب، ووراءه فتاة في العشرينات، وقف أمام أطفاله وقال: دي مرات بابا الجديدة، ودي هتعيش معانا هنا».

الزوجة لم تملك إلا البكاء، وحاولت ترفض، لكنه صرخ فيها: «البيت بيتي، وأنا حر، وده شرع ربنا»، ولم تمضِ أيام قليلة حتى ظهرت حماتها، والدة الزوج، بحقيبة سفر، وقالت إنها قررت تعيش معهم بشكل دائم، عشان تظبط الأمور وتساعد العروسة الجديدة.

وأكملت الزوجة: «تحولت لضيفة في بيتي، بقيت بصحى ألاقي حماتي عاملة الفطار ليهم، ومخلياني أنا اللي أغسل المواعين، الزوجة الجديدة واخدة أوضتي، وأنا وأولادي بقينا محشورين في أوضة واحدة، وزادت المشاحنات، وبدأ الزوج يخصم من مصروف البيت بحجة «العدالة»، بين الزوجتين، لكنه لم يكن يعدل في أي شيء».

واختتمت الزوجة، بأن أطفالها بدأوا يتأثرون نفسيًا، وأصبحوا يتجنبون البقاء في المنزل، وعندما حاولت الحديث معه مرة أخيرة، قال لها: «لو مش عاجبك، الباب مفتوح، أنا مش هطلقك، بس كمان مش هديكي أكتر من كده، وأمام هذا الوضع، قررت اللجوء إلى محكمة الأسرة، ورفعت دعوى طلاق للضرر، ونفقة أطفال، وطلبت الحضانة الكاملة، فلم تعد قادرة على تحمل الإهانة ولا الحياة المشتركة مع امرأة غريبة فرضت عليها وعلى أطفالها بالقوة».

المصري اليوم