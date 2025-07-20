بـ«التسلق أو كسر الباب».. ضبط 14 متهما في قضايا سرقات بالقاهرة

أعلنت أجهزة الأمن بالقاهرة، إطلاق حملة أمنية على مختلف دوائر وأقسام المديرية، لضبط الخارجين عن القانون في مجال السرقات.

وتمكنت الأجهزة الأمنية، وفق بيان، اليوم الخميس، من ضبط 14 متهما في قضايا تنوعت ما بين سرقات بطاريات سيارات ومساكن وهواتف محمولة، فيما شملت الحملة دوائر أقسام: الزهة، حلوان، المعادى، التجمع ومدينة نصر ثان.

وأشار البيان إلى أنه بمناقشة المتهمين اعترفوا بالسرقة بأسلوب «التسلق أو كسر الباب»، بينما أمرت النيابات المختصة بحبسهم على ذمة التحقيقات وكلفت بجمع التحريات حول تلك الوقائع.

وأوضحت الوزارة أن ذلك يأتي استمراراً لجهود مديرية أمن القاهرة لضبط الخارجين عن القانون في مجال السرقات والتشاجر بمختلف دوائر أقسام أمن القاهرة.

المصري اليوم