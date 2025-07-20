جرائم وحوادث
مجلس الأدوية والسموم بكسلا يضبط كميات كبيرة من الأدوية غير المسجلة
نفّذ فرع المجلس القومي للأدوية والسموم بولاية كسلا الجمعة، حملة رقابية واسعة استهدفت عددًا من المؤسسات الصيدلانية بمدينة كسلا أسفرت عن ضبط كميات كبيرة من الأدوية المهربة وغير المسجلة.
وأوضح مدير فرع المجلس، د. عمر سليمان، أن الحملة تأتي في إطار جهود المجلس المستمرة لمكافحة تداول الأدوية المغشوشة وغير المطابقة للمواصفات وضمان التزام المؤسسات الصيدلانية بالضوابط واللوائح المنظمة لسوق الدواء في البلاد
وأشار د. سليمان إلى أن الحملات الرقابية ستتواصل خلال الفترة المقبلة، في سياق الخطة العامة للمجلس الهادفة إلى تنظيم سوق الدواء وضمان توفر أدوية آمنة وفعالة للمواطنين، مؤكدا أهمية تضافر جهود الجهات الرقابية والمجتمع المحلي لحماية صحة المواطنين من مخاطر الأدوية غير المأمونة.
سونا