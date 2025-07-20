مجلس الأدوية والسموم بكسلا يضبط كميات كبيرة من الأدوية غير المسجلة

نفّذ فرع المجلس القومي للأدوية والسموم بولاية كسلا الجمعة، حملة رقابية واسعة استهدفت عددًا من المؤسسات الصيدلانية بمدينة كسلا أسفرت عن ضبط كميات كبيرة من الأدوية المهربة وغير المسجلة.

وأوضح مدير فرع المجلس، د. عمر سليمان، أن الحملة تأتي في إطار جهود المجلس المستمرة لمكافحة تداول الأدوية المغشوشة وغير المطابقة للمواصفات وضمان التزام المؤسسات الصيدلانية بالضوابط واللوائح المنظمة لسوق الدواء في البلاد