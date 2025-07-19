⭕بيان صادر عن ميثاق أهل الجزيرة رفضا للعقوبات الأوروبية على القائد أبو عاقلة كيكل

يُتابع ميثاق أهل الجزيرة ببالغ الاستغراب والأسف قرار الاتحاد الأوروبي فرض عقوبات على القائد أبو عاقلة كيكل، ونرى أن هذا القرار يفتقر إلى الحصافة والأسس القانونية، كما أنه يعكس فهمًا منقوصًا للواقع على الأرض.

إن القائد أبو عاقلة كيكل يقود حركة تحرر عمادها مجموعة من الشباب الشرفاء الذين هبّوا للدفاع عن أراضيهم وأعراضهم في مواجهة عدوان وحشي، كانوا فيه هم الضحايا الذين يحاولون حماية مجتمعاتهم من الإبادة الممنهجة والجرائم المروعة التي شهدتها مناطقهم على مدار أكثر من عامين. ويؤسفنا خلال هذه الفترة العصيبة، اننا لم نرَ أي تحرك مماثل من قبل الاتحاد الأوروبي لإدانة الجرائم والانتهاكات التي ارتكبتها مليشيا الدعم السريع. هذا التباين في الاستجابة يطرح تساؤلات جادة حول معايير العدالة والموضوعية التي يعتمدها الاتحاد الأوروبي.

نود التأكيد على أن هذه العقوبات لن تؤثر على عزيمة القائد كيكل ورجاله؛ بل ستعزز قناعتهم بأنهم يقاتلون من أجل مظلمة حقيقية وقضية عادلة، وإنهم جزء لا يتجزأ من النسيج الوطني السوداني، ويعملون تحت مظلة القوات المسلحة السودانية، وملتزمون بالقوانين والأعراف الدولية المنظمة للنزاعات المسلحة، وهدفهم الأسمى هو تطهير كل شبر من الأراضي السودانية من أي شكل من أشكال العدوان.

لذا، ندعو الاتحاد الأوروبي إلى الإصطفاف مع الضحايا وإلتزام جانب العدالة، وإعادة النظر في هذا القرار، والتعامل مع الأزمة السودانية بمنظور أكثر شمولية وموضوعية، مع مراعاة معاناة الشعب السوداني وحقه المشروع في الدفاع عن نفسه.

ميثاق أهل الجزيرة

١٨/٧/٢٠٢٥