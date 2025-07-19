قوات درع السودان .. بيان حول العقوبات الأوروبية على القائد اللواء أبو عاقلة كيكل

بسم الله الرحمن الرحيم

قوات درع السودان

مكتب الناطق الرسمي

بيان حول العقوبات الأوروبية على القائد اللواء أبو عاقلة كيكل

باسم قوات درع السودان، نرفض بشدة القرار الجائر الصادر عن مجلس الاتحاد الأوروبي بتاريخ 18 يوليو 2025م، والقاضي بفرض عقوبات على القائد اللواء أبو عاقلة محمد أحمد كيكل، وذلك للأسباب الجوهرية التالية:

١. انعدام الأساس القانوني والانحياز السياسي:

القرار فشل في تقديم أي أدلة موثوقة تثبت الادعاءات الموجهة ضد القائد كيكل أو قواتنا، واعتمد على تقارير إعلامية مضللة صادرة عن جهات موالية لمليشيا الجنجويد الإرهابية. إن هذا الانحياز يُعد خرقاً لمعايير العدالة، ويكشف عن محاولة لتقويض مكاسب قواتنا الوطنية التي غيّرت موازين المعركة لصالح الشرعية.

٢. خلط بين الواجبات المشروعة وادعاءات زائفة:

إن عمليات قوات درع السودان في تأمين المدنيين ومكافحة التمرد المسلح، تنطلق من واجبات دستورية كفلها الدستور الانتقالي (2019)، ومواثيق الشرعية الدولية، لا سيما المادة (2-4) من ميثاق الأمم المتحدة. ومن المؤسف أن تُفسّر هذه الجهود النبيلة كتهديد للاستقرار، بينما تُرتكب الفظائع على يد الجنجويد بلا محاسبة دولية.

٣. انتهاك لمبدأ الإجراءات العادلة:

تم إصدار العقوبات دون إخطار القائد أو تمكينه من الدفاع عن نفسه أو الاطلاع على أية أدلة، مما يُعد خرقًا صريحًا للمادة (6) من لائحة العقوبات الأوروبية ذاتها. كما تجاهل القرار الخلفيات الأمنية والسياسية المعقدة التي نخوض فيها حربًا وجودية ضد التمرد المدعوم خارجيًا.

٤. ازدواجية المعايير وانعدام التناسب:

تغاضى الاتحاد الأوروبي عن استخدام الوسائل القانونية المحلية والدولية، متجاوزًا مبدأ التناسب في الإجراءات، ومتهماً قائدًا وطنيًا يسعى لحماية شعبه. في المقابل، لم يُصدر أي إجراء ضد جرائم الجنجويد أو الاحتلال الصهيوني في غزة، ما يفضح النفاق السياسي في سياسات العقوبات.

٥. أبعاد سياسية انتقائية:

إن هذا القرار هو طرف من حملة استهداف لرموز النصر الوطني ومحاولة يائسة لوقف التقدّم الميداني لقواتنا، وذلك بإرضاء بعض القوى العميلة والمتواطئة داخلياً وخارجياً، والتي روعها صمود شعبنا وانتصارات مقاتلينا في كافة الجبهات.

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ختاماً، نعلن الآتي:

إدانتنا الكاملة لهذا القرار الجائر.

تأكيدنا أن هذا لن يُثني قوات درع السودان عن أداء واجبها الوطني.

نجدد العهد لشعبنا بأننا على العهد باقون، ماضون بثبات في معركة الكرامة، متسلحين بالإيمان والحق والولاء للوطن.

المجد والخلود لشهدائنا الأبرار

الشفاء العاجل لجرحانا الأبطال

العودة الميمونة لمفقودينا الشجعان

والنصر المؤزر لقواتنا المسلحة وقوات درع السودان

العقيد الركن/ يوسف حسب الدائم عمر

الناطق الرسمي باسم قوات درع السودان