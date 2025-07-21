الأردن.. التكسي الأصفر جزء من الهوية الوطنية

أكد رئيس لجنة النقل والخدمات النيابية النائب الدكتور أيمن البداودة، أن ملف تنظيم التطبيقات الذكية في قطاع النقل يشهد حاليًا مرحلة دقيقة من العمل التشريعي والتنفيذي، بجهد مشترك بين اللجنة والحكومة الأردنية، وبمتابعة مباشرة من دولة رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان ، الذي تعامل مع هذا الملف بحكمة واهتمام بالغين.

وأوضح البداودة في تصريحات صحفي، أن قطاع النقل الذكي لم يكن منظمًا بالشكل المطلوب منذ دخول التطبيقات إلى الأردن عام 2015، مشيرًا إلى أن اللجنة في مجلس النواب، وخلال دورتها الحالية، فتحت هذا الملف لأول مرة على نحو فعّال وجاد، بعد سلسلة من الاجتماعات مع الجهات المعنية كافة.

وقال اننا لا نبحث عن شعارات، بل عن حلول”، مضيفا “نحن في مجلس النواب لسنا خصمًا لأحد، بل قاسم مشترك بين الحكومة، والمواطن، والعاملين في القطاع ونؤمن أن التكسي الأصفر ليس مجرد وسيلة نقل، بل رمز من رموز الهوية الأردنية، ويعيل أكثر من 18 ألف عائلة.

وأشار إلى أن اللجنة تتابع بدقة تفاصيل المشهد، بدءًا من الشركات الأربع المرخصة العاملة في السوق، وحتى أكثر من 13 ألف كابتن مرخّص، مقابل أعداد كبيرة من غير المرخصين، ما يفرض تحديًا تنظيميًا لا يمكن التغاضي عنه.

وكشف البداودة أن اللجنة عقدت أكثر من 30 اجتماعًا خلال الأشهر الماضية، مع كافة الأطراف، بما فيها مشغّلو التطبيقات الذكية، ونقابة أصحاب التكسي الأصفر، ووزارة النقل، مؤكّدًا أن العمل لم يتوقف حتى خلال عطلة نهاية الأسبوع، استجابة لحاجة وطنية تتطلب الإسراع بإنجاز مسودة النظام.

وقال ان الحكومة أبلغتنا قبل أيام بمسودة مشروع نظام جديد لتنظيم القطاع، لافتا إلى ان اللجنة لمست تفهّمًا كبيرًا من رئيس الوزراء، الذي وجّه بوضوح إلى ضرورة تسوية الملف بما يحقق العدالة لجميع الأطراف ويحفظ كرامة المواطن.

وأثنى البداودة على النهج المؤسسي الذي تتبعه الحكومة، مشيرًا إلى أن ما يجري هو نموذج في التعاون الحقيقي بين السلطتين التنفيذية والتشريعية، ويؤكد أن الأردن دولة تحكمها المسؤولية، وتُدار بعقل راشد، يحترم الحوار ويستند إلى المصلحة العامة.

واختتم حديثه بالتأكيد أن مجلس النواب لن يكون غائبًا عن أي ملف يلامس حياة الأردنيين، وأن التنسيق مع الحكومة مستمر لضمان أن يكون تنظيم قطاع النقل الذكي خطوة إصلاحية راسخة، تحفظ السوق، وتحترم القانون، وتُعلي من قيمة الخدمة المقدّمة للمواطن.

وكالة عمون الإخبارية