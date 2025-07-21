قال كارلسون في مقابلة مع صحيفة “بيلد” الألمانية: “ميرتس، إذا كنت تعتقد أن حل ألمانيا للعديد من مشاكلها الحالية هو شن حرب على روسيا، فأنت شخص سخيف. قبل كل شيء، إن قبلت بوجود قوات أجنبية على أراضيك، فأنت لا تحترم نفسك”.

وأشار كارلسون إلى أن عشرات الآلاف من القوات الأمريكية متمركزة في ألمانيا.

وتابع: “انهار الاتحاد السوفيتي في صيف عام 1991. من فضلك أخبرني، ممّ تنقذك القوات الأمريكية؟”.

وأكد الصحفي أن أحد أسباب الثورة في أمريكا كان وجود القوات البريطانية على الأراضي الأمريكية.

وأعرب كارلسون عن استغرابه استمرار ألمانيا في دفع التعويضات و”السماح باحتلال البلاد”، رغم مرور عقود طويلة على نهاية الحرب.

وختم قائلا: “بلدكم بأكمله يخشى روسيا، إنه لأمر محزن. لكنكم لا تخشون ملايين المهاجرين الذين يدمرون بلدكم”.

وفي وقت سابق، صرح وزير الخارجية الألماني يوهان فاديفول بأن قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مواصلة تقديم الدعم العسكري لأوكرانيا يعود بقدر كبير إلى جهود المستشار الألماني فريدريش ميرتس.

بدورها ترى روسيا أن إمدادات الأسلحة إلى أوكرانيا تعيق عملية التسوية، وتورط دول “الناتو” بشكل مباشر في النزاع، وأنها “لعب بالنار”، فيما أشار وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف إلى أن أي شحنة تتضمن أسلحة لأوكرانيا ستكون هدفا مشروعا لروسيا. وصرح الكرملين بأن إمداد الغرب أوكرانيا بالأسلحة لا يسهم في إنجاح المفاوضات، وسيكون له تأثير سلبي.

روسيا اليوم