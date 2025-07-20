بعد تصريحات ترامب.. السيسي يبحث قضية المياه مع قائد عسكري أمريكي كبير

بحث الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، اليوم الأحد، مع قائد القيادة المركزية الأمريكية الفريق أول مايكل كوريلا، تطورات الأوضاع في منطقة الشرق الأوسط والقرن الإفريقي وقضية المياه.

وقال المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، السفير محمد الشناوي، إن اللقاء تطرق إلى تطورات الأوضاع في منطقة الشرق الأوسط، حيث أكد السيسي استمرار مصر في جهودها المكثفة للتوصل إلى وقف إطلاق النار في قطاع غزة، وتبادل الرهائن والمحتجزين، واستئناف دخول المساعدات الإنسانية بشكل عاجل.

وأشار إلى أن السيسي أشاد بمساعي الرئيس الأمريكي ترامب نحو وقف إطلاق النار، مؤكدًا أهمية إحياء مسار السلام والسعي لتحقيق سلام واستقرار دائمين في المنطقة.

وأوضح المتحدث أن اللقاء شهد توافقا حول ضرورة خفض التصعيد في المنطقة، والسعي نحو حلول سياسية ومستدامة للأزمات الراهنة، بما يسهم في تعزيز السلم والاستقرار الإقليمي.

وتناول اللقاء كذلك مستجدات الأوضاع في سوريا وليبيا والسودان والقرن الأفريقي، بالإضافة إلى ملف المياه، حيث أكد السيسي على الأهمية القصوى لقضية نهر النيل باعتبارها قضية أمن قومي لمصر.

وصرح المتحدث بأن كوريلا نقل إلى السيسي تحيات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وهو ما ثمّنه السيسي مؤكدا عمق العلاقات الاستراتيجية التي تجمع بين مصر والولايات المتحدة.

وبحث الطرفان سبل تطوير التعاون الثنائي والتنسيق المشترك في المجالات كافة، لا سيما العسكرية والأمنية، وضرورة تعزيز هذا التعاون في ظل حرص الجانبين على دعم الأمن والاستقرار على المستويين الإقليمي والدولي.

وكان ترامب قد تحدث عن سد النهضة الإثيوبي وقضية مياه النيل في عدة مناسبات، واعتراف بتمويل الولايات المتحدة للسد.

وقال في خطاب أمام أعضاء مجلس الشيوخ في واشنطن أمس: “كما تعلمون كان سد النهضة أحد أكبر السدود في العالم، كانت هناك مشكلة بالاعتماد على نهر النيل، ومصر لم تكن سعيدة، فهم يعيشون على النيل طبعا، النيل هو القلب وهو الروح”.

وقبل أيام، خلال استقباله أمين عام حلف الناتو مارك روته ، أشار ترامب إلى أن السد تسبب في مشكلة بين مصر وإثيوبيا خلال السنوات الماضية، ويؤثر على حصة دول المصب من المياه المتدفقة، خاصة خلال فترة الجفاف، وأكد أنه يعتقد بإمكانية التوصل إلى حل بشأن مسألة نهر النيل.

وردا على ذلك، أكد السيسي أن مصر تثمّن تصريحات ترامب التي تبرهن على جدية الولايات المتحدة تحت قيادته في بذل الجهود لتسوية النزاعات ووقف الحروب.

وأضاف الرئيس السيسي عبر حساباته الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي، أن مصر تقدر حرص الرئيس ترامب على التوصل إلى اتفاق عادل يحفظ مصالح الجميع حول السد الاثيوبي، وتأكيده على ما يمثله النيل لمصر كمصدر للحياة.

روسيا اليوم