السجن 10 سنوات لموظف بـ «ميناء الإسكندرية» وزوجته بتهمة الكسب غير المشروع

قضت محكمة جنايات الإسكندرية بمعاقبة موظف بميناء الإسكندرية وزوجته، بالسجن 10 سنوات وتغريم الأول مبلغ مالي قدره خمسمائة وثمانون ألف ومائة واثنان وتسعون جنيها، وتغريم الثانية مبلغ مليون وثلاثمائة وثمانية وخمسون ألف وثمانمائة وثلاثة عشرة جنيه والزمتهما برد مبلغ مساوي لمبلغ الغرامة لكل منهما، وبالمصاريف الجنائية، لاتهامهما بالكسب غير المشروع.

صدر الحكم برئاسة المستشار السيد عبدالمطلب سرحان رئيس المحكمة، وبعضوية، كل من المستشار عبدالفتاح فريد الزارع والمستشار عمرو محمد عبدالمطلب مرسي وسكرتير محكمة الجنايات وليد محمد محب.

وفقا لأوراق القضية المقيدة برقم 1 لسنة 2025 جنايات كسب غير مشروع، ورقم 1291 / 2025 جنايات قسم الجمرك،تلقت الأجهزة الأمنية إخطارا بضبط المتهمين على ذمة إحدى القضايا، وأنهما بصفتهما من العاملين في الجهاز الإداري للدولة حصلا لنفسهما دون وجه حق على كسب غير مشروع وعجزا عن إثبات مصدر مشروع لتضخم ثروتهما في التحقيقات.

توصلت التحريات، قيام كلا من «ا.ع.ا» أخصائي تشغيل حاسبات بميناء الإسكندرية و«ن.م.ع» أخصائية تشغيل حاسبات بميناء الإسكندرية (زوجة المتهم الأول)، إلى زيادة ثروة المتهمين بما لا يتناسب مع مواردها وذلك باستغلال صفتهما الوظيفية من خلال الاستيلاء على أموال الصندوق التكميلي الخاص بمحل عملهما وذلك من الفترة من سنة 2008 وحني سنة 2022 تاريخ عزل الأول من وظيفته.

وكشفت التحقيقات عن وجود مصروفات غير معلومة المصدر قدرها 321639 جنيها، وغلت ريعا قدرة 261553 جنيها ليصبح الإجمالي 583192 جنيها.

وبالنسبة للمتهمة الثانية (زوجته)، تبين أنه في الفترة من 2010 وحتي 2022 وجود مصروفات غير معلومة المصدر بمبلغ 541036 جنيهًا، غلت ريعا لمبلغ 1899849 جنيهًا مع وجود تضخم في الثروة بعد تولي الوظيفة لا يتناسب مع راتب الوظيفة، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق التي قررت إحالتهما إلى محكمة جنايات الإسكندرية فأصدرت حكمها المتقدم.

المصري اليوم