ترمب يلوّح بتوجيه ضربة جديدة إلى منشآت إيران النووية “إذا لزم الأمر”

لوّح الرئيس الأميركي دونالد ترمب، الاثنين، بإمكانية توجيه ضربة جديدة إلى منشآت إيران النووية مرة أخرى “إذا لزم الأمر”، مشيراً إلى أن الأضرار التي لحقت بالمواقع الإيرانية “شديدة للغاية”.

وجاءت تلميحات ترمب على “تروث سوشيال” تعليقاً على تصريحات وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي التي قال فيها إن المواقع النووية الإيرانية “تعرضت لأضرار جسيمة”، ليعلق ترمب بقوله: “لقد دُمرت بالكامل، كما قلت من قبل، وسنكرر ذلك إذا اقتضت الضرورة”.

وكان عراقجي، قال إن طهران لن تتخلى عن برنامجها لتخصيب اليورانيوم حتى مع تعرضه لأضرار بالغة خلال الحرب الإسرائيلية الإيرانية الأخيرة التي قصفت فيها واشنطن منشآتها النووية.

وأضاف عراقجي لقناة “فوكس نيوز”: “لقد توقف البرنامج النووي لأن الأضرار جسيمة وشديدة، ولكن من الواضح أننا لن نتخلى عن التخصيب لأنه إنجاز لعلمائنا، والآن، والأهم من ذلك، أنه مسألة كرامة وطنية”.

وتابع: “الهدف الأسمى للولايات المتحدة بحرمان طهران من كل قدرات تخصيب اليورانيوم بغية منعها من امتلاك سلاح نووي لن يتحقق”.

ترمب يهاجم CNN

وفي المنشور ذاته، هاجم ترمب شبكة CNN الأميركية، قائلاً إنها “يجب أن تطرد مراسلها الكاذب وتعتذر لي وللطيارين العظماء الذين نفذوا الضربة ضد المواقع النووية الإيرانية”.

وأضاف: “CNN تفقد جمهورها باستمرار، وكذلك قناة MSDNC”، في إشارة إلى قناة MSNBC.

وكانت وسائل إعلام أميركية نشرت تقييماً استخباراتياً أميركياً وإسرائيلياً يشكك في نجاح الضربات الأميركية التي استهدفت منشآت نووية إيرانية في تدمير برنامج طهران النووي بالكامل، وهو ما أثار غضب ترمب الذي اتهمها بالكذب.

وحينها، رد ترمب على التقارير الإعلامية التي نشرتها شبكة CNN وصحيفة “نيويورك تايمز”، قائلاً إن “المواقع النووية في إيران دُمرت بالكامل”.

الضربات الأميركية على إيران

وفي 22 يونيو، تدخلت الولايات المتحدة بشكل حاسم في حرب إيران وإسرائيل، بعد أن أمر ترمب، بقصف 3 مواقع نووية إيرانية، بقنابل خارقة للتحصينات وصواريخ، ما أقحم واشنطن بشكل مباشر في الصراع بين طهران وتل أبيب.

وقال ترمب في خطابه من البيت الأبيض الذي استغرق 4 دقائق: “كان هدفنا تدمير قدرة إيران على تخصيب اليورانيوم، ووقف التهديد النووي الذي تشكله الدولة الأولى الراعية للإرهاب في العالم”، بحسب تعبيره.

وأضاف: “حققت الضربات نجاحاً عسكرياً مذهلاً”، وأضاف: “مُحيت المنشآت النووية الإيرانية الرئيسية لتخصيب اليورانيوم بشكل كامل وكلي”، محذراً طهران من أنها “ستواجه مزيداً من الهجمات إن لم توافق على السلام”.

ترمب وإيران.. تحذيرات متجددة

وفي 27 يونيو، قال ترمب، إنه لا يستبعد قصف إيران مجدداً حال استمرت في تخصيب اليورانيوم، مشيراً إلى أن الضربات الأميركية دمرت برنامج طهران النووي.

وأضاف خلال مؤتمر صحافي في البيت الأبيض، أنه “جرى القضاء على طموحات إيران النووية، وهي الآن تريد التفاوض”، زاعماً أنها “أنفقت أكثر من تريليون دولار على برنامجها النووي، لكنها لم تستفد شيئاً”. وقال إنه من المرجح ألا تعود طهران لبناء برنامجها النووي قريباً.

وتابع: “قلت منذ سنوات إنه لا يمكن السماح لإيران بامتلاك سلاح نووي”، معتبراً أن “هذا آخر ما يفكر به الإيرانيون اليوم”.

ونفى ترمب إخلاء إيران لمواقعها النووية قبل قصفها بقاذفات B-2، ولكنه لمّح لإمكانية مطالبة طهران بـ”تسليم اليورانيوم الذي لديها”.

وشدد الرئيس الأميركي، على أن المنشآت النووية الإيرانية “قد تم محوها”، مشيداً بالطيارين الذين نفذوا هجوماً على 3 منشآت نووية إيرانية.

وعارض ترمب فكرة نقل إيران لليورانيوم عالي التخصيب من المنشآت النووية التي هاجمتها القوات الأميركية، قائلاً: “لم يتم نقل أي شيء من المواقع النووية، ولكي تقوم بذلك فهذا أمر خطير جداً، وهي مواد ثقيلة جداً”.

الشرق