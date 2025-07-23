لجنة النفايات الخطرة تعلن إبادة 17 طناً من النفايات بولاية القضارف

اعلنت اللجنة الدائمة للتخلص من النفايات الطبية والخطرة بولاية القضارف الثلاثاء عن إبادة كميات من النفايات الخطرة واكتمال عمليات التخلص النهائي منها، شملت نفايات بيطرية، ومتبقي أمصال، ونفايات طبية خطرة، وأدوية تالفة ومنتهية الصلاحية، بإجمالي يقدر بـ(17 طناً) من المواد.

وأكد الأستاذ محمد أبكر داوؤد، مدير إدارة صحة البيئة ومقرر اللجنة فى تصريح (لسونا)، أن عمليات التخلص تتم بإشراف فني متكامل من إدارة صحة البيئة بوزارة الصحة والتنمية الاجتماعية، وبشراكة فاعلة مع الأجهزة النظامية والجهات الفنية ذات الصلة، إلى جانب أصحاب المصلحة.

وأوضح داوؤد أن هذه الخطوة تأتي ضمن جهود الوزارة لتحسين مستوى خدمات التخلص الآمن من النفايات، مشيرًا إلى العمل الجاري لتطوير المردم الرئيسي بالولاية بما يضمن استيعاب جميع أنواع النفايات الخطرة، سواء كانت سائلة أو صلبة، بالإضافة إلى العمل على تأهيل الطريق المؤدي للمردم لضمان سهولة الوصول إليه، خصوصًا خلال فترات الأمطار.

ودعا جميع منتجي النفايات بمختلف أنواعها من شركات، ومؤسسات حكومية وخاصة، ومنظمات إلى ضرورة بذل المزيد من الجهود للتعامل المسؤول مع النفايات، سواء كانت عادية أو خطرة، والتنسيق مع الجهات المختصة لضمان التخلص الآمن منها.

وأشار إلى أن خطة التخلص من النفايات الخطرة بالولاية ستكون مجدولة على ثلاث مراحل خلال العام في مارس (الربع الأول)، ويونيو (منتصف العام)، وديسمبر (نهاية العام).