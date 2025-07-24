حكم لصالح صندوق دراية ريت يلزم مستأجر عقار بسداد 36 مليون ريال

أعلنت شركة دراية المالية، اليوم، بصفتها مدير صندوق دراية ريت صدور حكم قضائي ابتدائي للصندوق لعقار سمارت تاور – بمدينة الرياض.وقالت الشركة في بيان على تداول السعودية: إنها تلقت إشعارًا من محامي الصندوق، شركة نايف بن محمد السالم محامون ومستشارون، بما يلي:

صدور حكم قضائي ابتدائي من الدائرة المختصة بنظر الدعاوى الكبيرة الأولى لدى المحكمة العامة بالرياض، لصالح الصندوق، يقضي بإلزام المستأجر الرئيسي لعقار برج سمارت تاور بسداد مبلغ 36 مليون ريال والذي يمثل جزءاً من الأجرة المتأخرة والمتعلقة بعقار سمارت تاور بمدينة الرياض.

ويُعتبر هذا الحكم ابتدائيًا وهو قابل للاستئناف.

تجدر الإشارة إلى أن مدير الصندوق يعمل على عدد من الإجراءات القانونية لتحصيل الأجرة المتأخرة بالكامل وفسخ عقد الايجار.

صحيفة اليوم السعودية