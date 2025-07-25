عمليات الترحيل من ألمانيا تتجاوز 11800 في النصف الأول من عام 2025

ذكرت وزارة الداخلية الألمانية أن عدد عمليات الترحيل من ألمانيا ارتفعت إلى أكثر من 11800 في النصف الأول من عام 2025.

ويمثّل هذا زيادة من نحو 9500 عملية ترحيل، خلال نفس الفترة في عام 2024، حيث نفّذت السلطات في هذا العام أكثر من 20 ألف عملية ترحيل، هي الأعلى منذ عدة سنوات.

وفي وقت سابق من هذا الشهر، انضم وزير الداخلية الكسندر دوبريندت إلى نظرائه من النمسا والدنمارك وفرنسا وجمهورية التشيك وبولندا، في الدعوة إلى توجّه أكثر صرامة بشأن سياسة الهجرة واللجوء.وقال الوزراء في بيان مشترك: “إن عمليات العودة الفعالة أمر أساسي للحفاظ على الثقة في سياسة هجرة أوروبية متوازنة”.

جريدة المدينة