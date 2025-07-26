ضبط كميات كبيرة من الأدوية المهرّبة داخل مخزن وصيدلية بمدني

تمكّن مجلس الأدوية والسموم بولاية الجزيرة، بالتنسيق مع إدارة مكافحة المخدرات، من ضبط كميات كبيرة من الأدوية المهرّبة داخل أحد المخازن وصيدلية بمدينة مدني، وذلك في إطار الحملات التفتيشية والرقابية المشتركة الهادفة إلى مكافحة تهريب وتداول الأدوية بطرق غير قانونية.

وأشاد مدير فرع المجلس بالولاية، د. حبيب الله النور محمد، بالدور المحوري الذي تضطلع به الأجهزة الشرطية، مثمنًا تعاونها الفاعل مع المجلس في تنفيذ الحملات وضبط المخالفات.

وأكد أن هذه الجهود تأتي في سياق الحرص على حماية صحة وسلامة المواطنين، مشددًا على أن “صحة المواطن خط أحمر لا يمكن تجاوزه”.