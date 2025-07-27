عالمية

الولايات المتحدة تفرض عقوبات على عصابة فنزويلية

2025/07/27
نيكولاس مادورو
NEW YORK, NY - JULY 28: Venezuelan President Nicolas Maduro speaks to the media following a meeting with UN chief Ban Ki-moon at the United Nations (UN) headquarters in New York on July 28, 2015 in New York City. Maduro is in New York to speak with the UN about his country's escalating border dispute with Guyana. (Photo by Spencer Platt/Getty Images)

أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية، فرض عقوبات على مجموعة فنزويلية تزعم أن الرئيس نيكولاس مادورو يقودها، متهمة إياها بدعم عصابات المخدرات.

أعلن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأمريكية عن فرض قيود على ما يسمى بـ”كارتل الشمس”، وتصنيفه ككيان إرهابي عالمي .

تزعم وكالة مراقبة الأصول الأجنبية، التي تحدد العقوبات على أساس السياسة الخارجية الأمريكية، إن المجموعة “يرأسها نيكولاس مادورو” و”أفراد فنزويليون آخرون رفيعو المستوى في نظام مادورو”.

وزعمت أيضًا أن الكارتل “يقدم دعمًا ماديًا” لعصابتي ترين دي أراجوا وسينالوا – العصابات الإجرامية التي صنفتها إدارة الرئيس دونالد ترامب على أنها جماعات إرهابية.

واتهمت إدارة ترامب في ولايتها الأولى مادورو وعدد من كبار مساعديه بـ “الإرهاب المرتبط بالمخدرات” وعرضت مكافأة للقبض عليهم، وهي ادعاءات انتقدها الزعيم الفنزويلي اليساري بشدة.

وبحسب حكومة ترامب، فإن “كارتل دي لوس سولس” يهدف إلى “استخدام تدفق المخدرات غير المشروعة كسلاح ضد الولايات المتحدة”.

صدى البلد

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