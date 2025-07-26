إلى جماهير شعبنا العظيم، إلى شعب السودان الأبي، شعب الصمود والتاريخ والمجد…

نُخاطبكم اليوم من قلب ميادين الشرف والبطولة، حيث تُسطر الملاحم بمداد من دماء الرجال الأحرار. نحن أبناؤكم في القوة المشتركة، صامدون كالجبال، مرابطون على الثغور، نحمل أرواحنا على أكفّنا فداءً لهذا الوطن العزيز، ونعاهدكم أن نبقى على العهد، لا نلين، لا نستسلم، ولا نحيد عن درب الكرامة والحرية.

في معركة “أم صميمة” الخالدة، ارتقى أبطالنا إلى قمم المجد، وقدّموا درسًا عمليًا في الفداء والإقدام، وكان في مقدمتهم الشهيد المغوار العقيد الطاهر عرجة حقار، الذي ترجل مقبلاً غير مدبر، مدافعًا عن الأرض والعِرض والكرامة. نسأل الله أن يتقبله في جنات الخلود مع الشهداء والصديقين، وأن يُلهم أهله ورفاقه الصبر والسلوان.

لقد لقّنّا الأعداء درسًا قاسيًا لا يُنسى… درسًا في الشجاعة والبأس، في الثبات والعزيمة، في الوطنية التي لا تُشترى ولا تُقهر. ليعلم الجميع أن السودان لن يُهان، ولن يُغلب، ما دام فيه رجال عاهدوا الله ثم الوطن، على أن لا يفرّطوا في شبرٍ من ترابه الطاهر.

ونزفّ البشرى إلى مواطنينا الكرام في المناطق المحررة: لقد استتب الأمن واستُعادت السيطرة، وتدعوكم القوة المشتركة للعودة الآمنة إلى دياركم، مطمئنين إلى التزامنا الكامل بحمايتكم، وتأمين الطرق والمناطق، وبسط هيبة الدولة، وحفظ حقوق المدنيين.

رحم الله شهداءنا الأبرار، وأسكنهم فسيح الجنان، وحفظ الله السودان أرضًا وشعبًا وجيشًا. عاش السودان حرًا أبيًّا، والمجد للشهداء… المجد للثوار… المجد للسودان.