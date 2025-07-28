كيف تسهل موسكو جولات السياح العرب في أرجائها؟.. خدمات جديدة بانتظارهم

أكد نائب عمدة موسكو مكسيم ليكسوتوف لقناة RT التلفزيونية أن التعامل مع وسائل النقل أصبح أكثر سهولة لضيوف موسكو الناطقين باللغة العربية.

وأضاف مكسيم ليكسوتوف أن خارطة مترو الأنفاق في موسكو ترجمت إلى اللغة العربية، وعلاوة على ذلك طبعت أكثر من عشرة آلاف نسخة لمخططها، ووزعت على الركاب. وأوضح ليكسوتوف أن موسكو تواصل تكييف نظام النقل ليتناسب مع الضيوف العرب.

وبالنسبة لكأس العالم أشار ليكسوتوف إلى أن موسكو سلمت وزارة النقل السعودية كل مواد ومخططات النقل الروسية التي جمعت إبان مباريات كأس العالم لعام 2018، معربا عن أمله في أن تكون تلك المواد ذات نفع لزملائه السعوديين أثناء وضعهم لاستراتيجية النقل لخدمة ضيوف كأس العالم لكرة القدم.

روسيا اليوم