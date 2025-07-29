تاجر خردة و2 أجانب.. «الداخلية»: 3 متهمين وراء سرقة عدادات المياه في القاهرة

كشفت وزارة الداخلية المصرية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعى يتضمن واقعة سرقة عدادات مياه من مدخل أحد العقارات بالقاهرة، وتحديد وضبط مرتكبى الواقعة.

وقالت الداخلية في بيان اليوم الاثنين: «في إطار كشف ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعى يتضمن قيام شخصين بارتكاب واقعة سرقة عدادات مياه من مدخل أحد العقارات بدائرة قسم شرطة ثالث مدينة نصر بالقاهرة.. بالفحص تم تحديدهما وأمكن ضبطهما (عاطلان يحملان جنسية إحدى الدول، ومقيمان بدائرة القسم) وبمواجهتهما اعترفا بارتكابهما الواقعة وأضافا قيامهما ببيع المسروقات لدى عميلهما سيئ النية (تاجر خردة- مقيم بدائرة القسم) أمكن ضبطه، وتم بإرشاده ضبط المسروقات بمحل إقامته، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية».

المصري اليوم