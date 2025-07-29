«الداخلية» تكشف حقيقة تواطؤ رجال الشرطة مع سيدة ووالدها ورفض تحرير محضر لزوجها

كشفت وزارة الداخلية المصرية ملابسات منشور مدعوم بمقطعى فيديو تم تداوله بإحدى الصفحات على مواقع التواصل الإجتماعى تضمن إدعاء القائم على الصفحة بتواطؤ رجال الشرطة بالبحيرة مع زوجته ووالدها ورفضهم تحريره محضر ضدهما.

قالت الداخلية في بيان الاثنين :«في إطار كشف ملابسات منشور مدعوم بمقطعى فيديو تم تداوله بإحدى الصفحات على مواقع التواصل الإجتماعى تضمن إدعاء القائم على الصفحة بتواطؤ رجال الشرطة بالبحيرة مع زوجته ووالدها ورفضهم تحريره محضر ضدهما، وبالفحص تبين عدم صحة تلك الإدعاءات، وأن حقيقة الواقعة تتمثل في أنه بتاريخ 13 من الشهر الجارى قامت قوة أمنية تابعة لمركز شرطة كوم حمادة بالبحيرة رفقة معاون التنفيذ بالتوجه لمنزل المذكور (مالك معرض أدوات منزلية – مقيم بدائرة مركز شرطة كوم حمادة بالبحيرة) لتنفيذ قرار صادر من النيابة العامة لصالح زوجته بتسليمها أطفالهما وأثناء التنفيذ حدثت مشادة كلامية بينه وبين زوجته، وتم إصطحابهما لديوان المركز حيث تبادلا الإتهامات فيما بينهما وتم تحرير محضر بالواقعة والعرض على النيابة العامة في حينه.. وبمواجهة المذكور أقر بإدعائه الكاذب، تم إتخاذ الإجراءات القانونية حياله».

المصري اليوم