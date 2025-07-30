السودان يرحب بادانة الأمانة التنفيذية لمنطقة البحيرات الكبرى لإعلان تشكيل ما يُسمى بـ”حكومة موازية”

رحبت وزارة الخارجية والتعاون الدولي بالبيان الصادر عن الأمانة التنفيذية للمؤتمر الدولي لمنطقة البحيرات الكبرى الذي عبرت فيه عن القلق العميق وإدانتها للإعلان غير الشرعي الصادر عن مليشيا الدعم السريع الإرهابية وشقها المدني “تأسيس” بتشكيل ما يُسمى بـ”حكومة موازية” في السودان.

واضافت الوزارة في بيان لها اليوم “رفض البيان بشدة هذه الخطوة الأحادية التي تهدد سيادة السودان ووحدة أراضيه، وشدّد على ضرورة التعاون مع السلطة الشرعية في السودان لدعم انتقال سلمي وديمقراطي، ودعا المجتمع الدولي إلى تقديم الدعم للحكومة السودانية لتحقيق السلام الدائم في البلاد”.

وفيما يلي تنشر (سونا) نص البيان:

جمهورية السودان

وزارة الخارجية والتعاون الدولي

مكتب الناطق الرسمي وإدارة الإعلام

بيان صحفي

ترحّب وزارة الخارجية والتعاون الدولي بالبيان الصادر عن الأمانة التنفيذية للمؤتمر الدولي لمنطقة البحيرات الكبرى الذي عبًرت فيه عن القلق العميق وإدانتها للإعلان غير الشرعي الصادر عن مليشيا الدعم السريع الإرهابية وشقها المدني “تأسيس” بتشكيل ما يُسمى بـ”حكومة موازية” في السودان.

رفض البيان بشدة هذه الخطوة الأحادية التي تهدد سيادة السودان ووحدة أراضيه، وشدّد على ضرورة التعاون مع السلطة الشرعية في السودان لدعم انتقال سلمي وديمقراطي، ودعا المجتمع الدولي إلى تقديم الدعم للحكومة السودانية لتحقيق السلام الدائم في البلاد.

كذلك رحب البيان بالخطوات العملية التي اتخذتها حكومة السودان لتشكيل حكومة مدنية تمهد الطريق للسلم والأمن والاستقرار.

تُجدد حكومة السودان التزامها بالعمل مع كافة المنظمات الإقليمية والدولية التي تحترم شرعية المؤسسات الدستورية القائمة في السودان من أجل تحقيق السلام العادل والشامل، كما تجدد دعوتها لجميع الدول والمنظمات الإقليمية والدولية وكافة المؤسسات ذات الصلة لرفض إعلان المليشيا وعدم التعامل معها احتراماً لسيادة السودان ووحدة أراضيه.