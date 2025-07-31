ترامب يعلق على عزم كندا الاعتراف بدولة فلسطين

في تعليق يبدو أقرب إلى التهديد والوعيد، عبر الرئيس الأميركي عن احتمال “تعقيد” إبرام صفقة تجارية بين الولايات المتحدة وكندا، بعد إعلان رئيس الوزراء الكندي مارك كارني عن خطط للاعتراف بدولة فلسطينية في شهر سبتمبر المقبل، أسوة بعدد من الدول الغربية مثل فرنسا وبريطانيا.

وقال ترامب في منشور على منصة “تروث سوشيال، اليوم الخميس: “واو! أعلنت كندا للتو أنها تدعم إقامة دولة لفلسطين. سيجعل ذلك من الصعب جدا علينا إبرام صفقة تجارية معهم. أوه كندا!!!”.

ويأتي تهديد ترامب التجاري قبل يوم من بدء تطبيق رسوم جمركية أعلى على الدول التي لم توقع اتفاقية تجارية مع الولايات المتحدة.

وستواجه كندا رسوما جمركية بنسبة 35% على معظم السلع التي تبيعها للولايات المتحدة ابتداءً من يوم الجمعة، إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق اليوم.

وكان رئيس الوزراء الكندي أعلن، وفي وقت سابق، أن بلاده ستعترف بدولة فلسطين خلال دورة الجمعية العامة للأمم المتحدة في سبتمبر 2025.

وجاء في بيان كارني: “تعتمد كندا في هذا القرار على التزام السلطة الفلسطينية بإجراء إصلاحات ضرورية تشمل تعهد الرئيس الفلسطيني محمود عباس بإجراء إصلاح جذري في نظام الحكم، وإجراء انتخابات عامة في 2026 لن يشارك فيها حماس، ونزع السلاح عن الدولة الفلسطينية”.

وأضاف مارك كارني: “قرار الاعتراف بالدولة الفلسطينية كان مستقلًا عن الولايات المتحدة وكان تحرك الدول الأخرى مهمًا”، مشيرًا إلى أن كندا تتخذ “قرارات السياسة الخارجية باستقلالية وحينما نرى أن هناك فرصة وإمكانية التأثير. حل الدولتين كان يتراجع في الفترة الأخيرة”.

ووجه رئيس الوزراء الكندي انتقادات في بيانه لتصرفات إسرائيل التي تفاقم الأزمة الإنسانية في قطاع غزة.

سكاي نيوز