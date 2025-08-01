محافظ الطائف يوجه بسرعة رفع نتائج التحقيقات في حادثة سقوط إحدى الألعاب

وجّه صاحب السمو الأمير سعود بن نهار بن سعود بن عبدالعزيز، محافظ الطائف، بسرعة رفع نتائج التحقيقات في حادثة سقوط إحدى الألعاب في منتزه ترفيهي بالهدا وذلك بعد ترأس سموه اجتماعاً بحضور جميع الجهات الحكومية ذات العلاقة، وذلك حسبما ذكرت محافظة الطائف في منشور بمنصة “إكس” للتواصل الاجتماعي.

وأضافت “أطمئن -سموه – على الحالة الصحية للمصابين ، موجهًا بسرعة رفع نتائج التحقيقات” .

وكان محافظ الطائف قد وجّه بإغلاق منتجع سياحي بمنطقة الهدا، وفتح تحقيق عاجل في حادثة سقوط إحدى الألعاب الترفيهية مساء الأربعاء، والتي أسفرت عن إصابة 23 شخصًا، بينهم ثلاث حالات وُصفت بالخطيرة.

وبحسب المعلومات الأولية، فإن الحادث وقع أثناء تشغيل اللعبة، وكان على متنها عدد من الزوار، بينهم فتيات، ما أدى إلى سقوطها المفاجئ وتسبب في إصابات تراوحت بين المتوسطة والخطيرة. وقد باشرت فرق الهلال الأحمر والدفاع المدني الحادث فور تلقي البلاغ، وجرى تقديم الإسعافات الأولية لبعض المصابين في الموقع، في حين تم نقل آخرين إلى المستشفيات لتلقي الرعاية الطبية اللازمة، دون تسجيل أي وفيات حتى وقت إعداد هذا التقرير.

وأكد سمو محافظ الطائف على ضرورة التحقيق في ملابسات الواقعة ومحاسبة المقصرين، مع التشديد على تطبيق اشتراطات السلامة في المرافق السياحية والترفيهية كافة.

جريدة الرياض