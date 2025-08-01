شرطة ولاية الجزيرة تضبط عدد من الدراجات (النارية) المخالفة بولاية الجزيرة ضمن حملات مكافحة الظواهر السالبةوتجفيف منابع الجريمة

واصلت شرطة ولاية الجزيرة حملاتها الراتبة لمكافحة الظواهر السالبة وتجفيف منابع الجريمة عبر دائرة الجنايات حملاتها المكثفة لضبط المركبات المخالفة والدراجات غير المرخصة خلال قوة الطوف المشترك التي تضم القوات المسلحة ، وشرطة الولاية، والمخابرات العامة وإدارة المرور والشرطة الأمنية ومكافحة المخدرات.

وتفيد متابعات (المكتب الصحفى للشرطة) أن الحملة إستهدفت عدة مواقع إستراتيجية منها السوق العمومي والسوق المركزي والسوق الجديد ، فيما أسفرت الحملة عن حجز عدد (50) دراجة نارية مخالفة للوائح المرور بجانب عدد(6) ركشات وتكتك تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالها بدائرة إختصاص إدارة مرور الولاية.