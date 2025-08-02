أقارب ضحية حادث حفل محمد رمضان: «حسام مات وهو بيحاول ينقذ أرواح تانية»

سيطرت حالة من الحزن على أسرة الشاب حسام حسن بمنطقة منطى بشبرا الخيمة في محافظة القليوبية، والذي توفي متأثرا بإصابته في حادث حفل محمد رمضان بالساحل الشمالى.

وأعرب أحد أفراد أسرة حسام عن أن الفقيد كان أكبر إخوته، ويتحمل مسؤولية أسرته ويعمل ليساعد أهله ويكمل تعليمه.

وأضاف: «الأسرة علمت بالخبر من أصدقائه الذين كانوا يعملون معه في الحفل وكانت صدمة كبيرة لنا»، مضيفا: «حسام كان طيب وكل اللي عرفوه بيحبوه»، قائلا: «نحن مؤمنون بقضاء ربنا، ومش طالبين غير أن الكل يدعون له بالرحمة ولنا بالصبر».

على صعيد متصل، قال ابن عم الفقيد: «حسام كان راجل جدع ومات وهو بيحاول ينقذ أرواح تانية وقت الحادث وعمره ما زعل حد، وكان دايمًا سبب فرحة لكل اللي حواليه».

وأضاف أن حسام كان طالبا في الفرقة الرابعة بكلية تجارة عين شمس، و«كان ناوي بعد التخرج يتقدم ويخطب، وكان يعمل منذ 5 سنوات في المجال، ونفسه كان يفتح شغل خاص بيه».

ومساء أمس، شهد حفل النجم محمد رمضان، الذي أُقيم بمسرح بورتو مارينا في الساحل الشمالي، حادثًا مأساويًا نتيجة انفجار أنبوبة ضمن معدات «الفاير شو»، ما أسفر عن وفاة أحد الفنيين وإصابة 6 آخرين.

المصري اليوم