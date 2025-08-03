اختل توازنها.. سقوط أجنبية من أعلى فندق في 6 أكتوبر

تفحص الأجهزة الأمنية بالجيزة ملابسات سقوط سيدة أجنبية من أعلى فندق بمدينة ٦ أكتوبر لبيان مدى وجود شبهة جنائية من عدمه.

تلقت مديرية أمن الجيزة إشارة من مستشفى بوصول سيدة مصابة بكسور في أنحاء متفرقة من الجسد اثر سقوطها من علو بأحد الفنادق الشهيرة

وكشفت التحريات الأولية، عن أن السيدة تحمل جنسية أجنبية فيما اشار عدد من رواد الفندق إلى أن السيدة، اختل توازنها وسقطت من أعلى وتعرضت للإصابة في مختلف أنجاء جسدها، وعلى الفور انتقلت سيارات الإسعاف إلى منطقة الحادث، وتم نقلها للمستشفى.

صدى البلد