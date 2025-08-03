باكستان وإيران توقّعان 12 اتفاقية لتعزيز التعاون الثنائي

وقّعت باكستان وإيران، اليوم، 12 اتفاقية ومذكرة تفاهم لتعزيز التعاون في مجالات متعددة، وذلك خلال زيارة الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان إلى إسلام آباد، بحضور رئيس الوزراء شهباز شريف.شملت الاتفاقيات مجالات مثل: الحجر الزراعي، والعلوم والتكنولوجيا، والتبادل الثقافي والسياحي، والسلامة البحرية، والمساعدة القضائية، وتكنولوجيا المعلومات، إضافة إلى اتفاقيات في مجال التجارة الجوية، والاعتراف بشهادات المنتجات، والتعاون السياحي للفترة 2025-2027، وتأكيد نية استكمال اتفاقية التجارة الحرة.

وأكد وزير التجارة الباكستاني جام كمال خان عزم بلاده على رفع حجم التبادل التجاري مع إيران إلى 10 مليارات دولار بحلول 2028، مشيرًا إلى إعادة تنشيط سوق “ماند-بيشين” الحدودي، وخطط لتفعيل أسواق حدودية أخرى قريبًا.

جريدة المدينة